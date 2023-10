Sestdien Ziemeru muižas teātrī – izrāde par Katrīnu I

Ziemeru muižā 7. oktobrī 16.00 un 19.00 būs skatāma muzikāla interaktīva spēle ar vēsturiskām atsaucēm “Katrīna I – vidzemniece ar ķeizarienes kroni”. Izrādi režisējusi pati muižas saimniece Dita Balčus, titullomā – aktrise Agnese Zeltiņa. Izrāde stāsta par Krievijas ķeizarieni Katrīnu I, Livonijā dzimušo Martu Skavronsku. “Katrīna I bija vidzemniece, bārene no Alūksnes, mācītāja Ernsta Glika audžumeita Marta Skavronska un absolūti neticamā veidā, līdzīgi kā pasakā par Pelnrušķīti, kļuva par pirmo sievieti Krievijas ķeizarieni Katrīnu I,” ieinteresē D. Balčus.

Pirms diviem gadiem Ziemeru muižā jau bija iespēja redzēt fragmentu no teātra izrādes par ķeizarieni Katrīnu I, un arī toreiz galvenajā lomā bija A. Zeltiņa. Kā smej D. Balčus – tas bija tikai mazs ieskats tajā, ko skatītājiem Ziemeru muižas teātra komanda sarūpējusi šogad. Toreiz plānus mainījis arī kovida ierobežojumu laiks, kas liedza ne vien pulcēt zālēs skatītājus, bet arī tikties mēģinājumos. “Sekoja karš Ukrainā. Diskutabls bija jautājums par to, vai laikā, kad Krievija iebrūk Ukrainā, ir pareizi veidot un rādīt izrādi par Krievijas cara tēmu, tāpēc darbu neturpinājām. Visu mainīja saruna ar arhitektu Uģi Šēnbergu, kurš iedrošināja turpināt iesākto. Šī brīža karam nav nekā kopīga ar Katrīnas I laiku. Stāsts par ievērojamo vidzemnieci ir to vērts, lai to izrādītu skatītājiem,” stāsta D. Balčus. Viņa ir pārliecināta, ka cilvēkiem daudz vairāk jāzina par vēsturisko personu Katrīnu I, un teātra izrāde ir viens no veidiem, kā atklāt šo dzīves stāstu. “Nevar teikt, ka Alūksnē viņa ir aizmirsta. Viņas vārdā ir nosaukts krogs, pils parkā ozola galotnē ir pazudušais rata ritenis. Man ir gan gods, gan vienlaikus pienākums dalīties stāstā par viņu,” teic D. Balčus.

Ar saknēm Alūksnē

Interesanti, ka teju visi izrādē iesaistītie ir kaut kādā veidā saistīti ar Alūksnes novadu. Ziemeru muižā dzīvo un saimnieko režisore D. Balčus, flautu spēlēs viņas meita Elizabete. Saknes Alūksnē ir tekstu autorei Gunai Zeltiņai un viņas meitai Agnesei, mūziku izrādei komponējusi Vineta Līce, kura dzīvo Rīgā, taču Alūksnē jau kopš bērnības viņai ir brīvdienu māja. Izrādē itāļu operas ārijas dziedās un flautu spēlēs Elizabete Baldiņa no Bejas, un izrādē kā Alūksnes novada muzeja pārstāve iesaistīsies viņas mamma Jolanta Baldiņa. “Izrādē būs interaktīvi pārsteigumi, ko pirms pirmizrādes neatklāsim. Visiem izrādes veidotājiem būs kāda loma, un arī skatītāji būs daļa no tās,” stāsta D. Balčus. Lielākā daļa izrādes inventāra ir no muižas, taču seno laiku ceļojumu lāde uz izrādes laiku paņemta no Jaunlaicenes muižas muzeja “Malēnieša pasaule”. Katrīnas I tērpu speciāli šuvusi māksliniece Ināra Gauja, par pamatu ņemot gleznu.

“Sapnis par muižas teātri sāk īstenoties, un šī jau būs otrā izrāde, ko šovasar izrādām. Poētiskā mistērija “Sapnis vasaras naktī”. Teātris ir vienīgais, kā man pietrūkst šeit. Esmu Rīgā dzimusi un augusi, bet pietrūkst Ziemeros tikai teātra. Grūti savu dzīvi iedomāties bez tā. Iedvesmojos no pasaules pieredzes – Francijā, Vācijā, Itālijā un pat Igaunijā ir muižu vai piļu teātri. Mums Latvijā nekā tāda nav. Ko cilvēks dara, ja viņam kaut kā nav – rada un izdomā pats. Vieta ir ļoti piemērota tam. Alūksnes novads ir pelnījis profesionālu teātri, tuvākais ir tikai Valmierā,” teic D. Balčus.

Komanda

Teksts – Guna Zeltiņa, Dita Balčus, režija un telpa – Dita Balčus, kostīmi – Ināra Gauja, mūzika – Vineta Līce. Lomās: Katrīna I – Agnese Zeltiņa, autore – Guna Zeltiņa, režisore – Dita Balčus, Ziemeru muižas saimniece – Egija Silāre. Taustiņi – Vineta Līce, flauta un vokāls – Elizabete Balčus un Elizabete Baldiņa, čells – Zenta Evita Timermane.