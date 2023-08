Senās mūzikas koncerts Zvārtavas pilī

Pirmdien, 21. augustā 18.00 Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) muzejā Zvārtavas pils (Gaujiena, Smiltenes novads) notiks Senās mūzikas ansambļa I Zefirelli (Vācija) un mūziķa, blokflautas virtuoza Ērika Bosgrāfa (Erik Bosgraaf, Nīderlande) koncerts un tikšanās ar ansambļa mūziķiem.

Jau no 18. augustā Zvārtavas pilī radošo rezidenci īsteno viens no šobrīd atzītākajiem jaunās paaudzes senās mūzikas ansambļiem – “I Zefirelli”. Rezidences laikā ansamblis ir iepazinis Latvijas kultūru un dabu, piedalās meistarklasēs un intensīvu mēģinājumu laikā iestudē koncertprogrammu “TELEMANN IN THE TAVERN. Baroks satiek folkmūziku II”, kas drīzumā tiks atskaņota koncertos Iecavā un Rīgā. Interesentiem Zvārtavas pilī būs iespēja pašiem pirmajiem iepazīties ar ansambli.

Pasākuma laikā Zvārtavas pils pagalmā notiks radoša tikšanās ar ansambļa mūziķiem, kuras laikā varēs arī uzdot sev interesējošus jautājumus, aplūkot I Zefirelli vēsturiskos mūzikas instrumentus, klausīties fragmentus no koncertprogrammas, tikties ar Ēriku Bosgrāfu, ansambļa I Zefirelli meistarklašu vadītāju, iepazīt LMS Muzeja kolekciju un vienkārši baudīt mierīgu laiku skaistajā Zvārtavas pilī.

Senās mūzikas ansamblis I Zefirelli:

Luīze Katenhūzena (Luise Catenhusen, blokflauta),

Marija Karasko Gil (María Carrasco Gil, baroka vijole),

Jakobs Kuhenbuhs (Jakob Kuchenbuch, baroka čells),

Tobiass Tītse (Tobias Tietze, lauta, baroka ģitāra),

Jeruns Finke (Jeroen Finke, perkusijas, baritons),

Tīlmams Albrehts (Tilmann Albrecht, klavesīns)

Ieeja pasākumā ar LMS muzeja Zvārtavas pils biļetēm. Pasākumu organizē SIA “Rīgas Senās mūzikas centrs” ar starptautiskā rezidenču projekta EEEMERGING+ atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību.

Viesi tiek aicināti ierasries ar saviem uzkodu un/vai dzērienu groziņiem. Aicinām arī paņemt arī pledus, ja ir vēlme mierīgi baudīt pasākumu Zvārtavas pils pagalmā.