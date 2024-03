Prot aizkustināt un mīlēt mūziku

Pavasara vēstnesis ir klāt – 9. martā pulksten 16.00 Alūksnes Kultūras centrā dzimšanas dienas svinības mūzikā – skolotāju kora “Atzele” koncerts “Gaidiet mani. Es būšu”. Jau 38. gadu varam priecāties, dzirdēt un sadzirdēt vissmalkākās nianses mūzikā, ko sniedz cilvēka balss. Šo gadu laikā koris pabijis ne vienā vien valstī, saņēmis augstas godalgas un vienmēr no sirds sniedzis koncertus tepat, Alūksnē.

Koris kā dzīvesveids

Kolektīvu dibinājis diriģents Roberts Liepiņš, bet 1998. gadā vadību pārņēma enerģiskais un mūziku mīlošais Jānis Baltiņš – skolotāju kora “Atzele” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Trīsdesmit astoņi gadi paskrējuši vēja spārniem, jo laiks, ko dziedātāji pavada kopā, vienmēr ir emocijām un prieka piepildīts. “Galvenā ir abpusējā sapratne, ideja, uz ko mēs ejam, ko gribam izdarīt. Ja ir patīkami pašiem un publikai un pēc koncertiem sajūtam gandarījumu, tad saprotu, kāpēc ir vērts turpināt šo darbu,” nosaka J. Baltiņš. Diriģents uzsver, ka koncertu veidošanā ieguldīts milzīgs darbs. Arī vadīt kolektīvu nav vienkārši – lai būtu rezultāti, jāstrādā vairāki gadi, jāanalizē visi kāpumi un kritumi.

Koris – tas ir dzīvesveids! J. Baltiņš atzinīgi vērtē to, ka kora sastāvs ik pa laikam mainās. “Kolektīvā ienāk arī jaunie dziedātāji, un tad veidojas šis zelta sastāvs – kad jaunība satiekas ar pieredzi,” stāsta diriģents.

Uz skatuves nebūs vieni

J. Baltiņš ir īstens alūksnietis, kaut šobrīd strādā Rīgā, dzīvo Siguldā un Alūksnē. “Novēlu sev un citiem – lai mēs vienmēr paliekam foršie malēnieši! Mums ir skaista pilsēta, aicināsim ciemos draugus un paziņas, izrādīsim jaukākās vietas. Viesus mēs protam uzņemt,” uzsver alūksnietis un nedaudz ieskicē gaidāmā koncerta norisi. “Gatavojoties šim notikumam, izjutu tādu kā parāda sajūtu, jo dēļ kovidlaika mums neizdevās pabeigt iesākto programmu. Tādēļ daļa koncerta būs šis iesāktais un nu jau pabeigtais darbs,” stāsta J. Baltiņš. Koncerts būs īpašs arī ar to, ka tajā koris “Atzele” nebūs vienīgie, kas kāps uz skatuves. “Parasti uzstājamies vieni, bet šī gada jaunums būs viesi no Tukuma – Tukuma pilsētas kultūras nama skolotāju koris “Vanema”, kura mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir mans kursabiedrs Tālivaldis Gulbis,” “koncerta priekškaru” mazliet paver diriģents. Tukuma kora dalībnieki paši izteikuši vēlmi apskatīt Alūksni, līdz ar to šī būs lieliska tikšanās gan uz skatuves, gan apskatot pilsētu.

Draugi no Somijas

Runājot par nākotnes plāniem, diriģents atzīst, ka ir vēlēšanās aizbraukt uz kādu koru konkursu, bet finansējuma trūkuma dēļ nav vienkārši kaut kur aizdoties tik lielam kolektīvam. “Tas ir izaicinājums. Cerams, nākotnē mums izdosies visu atrisināt tā, lai varam kādā startēt,” optimistiski nosaka diriģents. Vasarā “Atzele” gaida ciemos mūzikas draugus no Somijas. “Abiem koriem izveidojusies brīnišķīga sadarbība. Latviešu – somu koris “Ziemeļmeita” ar talantīgo diriģentu Ilmāru Milleru arī mūs ir laipni uzņēmuši Somijā. Visās tikšanās reizēs bijuši jauki draudzības koncerti. Cerams, nākamajā sezonā skolotāju koris “Atzele” dosies uz Somiju,” nākotnes vīzijas atklāj J. Baltiņš.

Saņem vēstījumu caur mūziku

Kolektīvs šo gadu laikā nesis Alūksnes vārdu arī ārpus valsts robežām, dalībnieki dziedājuši arī klausītājiem, kam latviešu valoda ir sveša. “Dziedāt citā valstī – tā ir liela atbildība, vienmēr cenšamies savu mājasdarbu izpildīt pēc iespējas labāk. Gandarījums pārņem, ja publika, nesaprotot valodu, kādā dziedam, saņem mūsu vēstījumu caur mūziku, caur emocijām. Valoda nav šķērslis – eksistē mūzikas valoda, runā dziedātāju acis, viņu emocijas,” saviļņots ir J. Baltiņš un atzīst, ka koristi prot “paraut īsto dvēseles stīgu”.

Dzimšanas dienas koncertā piedalās:

Alūksnes novada Kultūras centra skolotāju koris “Atzele”

• mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Jānis Baltiņš

• diriģente Ina Perevertailo

• soliste Kristīne Baltiņa

Tukuma pilsētas kultūras nama skolotāju koris “Vanema”

• mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Tālivaldis Gulbis

• diriģents Jānis Andžāns

• kormeistars Jānis Āboliņš

• koncertmeistare Lelde Laugale

• solists Mārtiņš Eliass

Mūziķi:

• klavieres – Laura Balabane –

Verhuškina

• akordeons – Darja Grjaznova

• vijole – Rihards Bumbišs

• bass – Nils Valkiainens