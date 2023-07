Piedalās svētku tautas lietišķās mākslas izstādē “Mēs”

No 1. jūlija Rīgā, Sporta ielā 2 skatāma XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstāde “Mēs”.Tās mākslinieciskā koncepcija balstīta uz ideju parādīt tautas lietišķās mākslas meistaru ideju un iedvesmas avotu – arheoloģisko un etnogrāfisko materiālu, dažādos ceļus izglītībā un iespējas apgūt amatus, kā arī daudzveidīgo tautas lietišķās mākslas kolektīvu klāstu un to dalībnieku radošo veikumu pēdējo piecu gadu laikā. Tajā piedalās ap 1300 autoru ar 3500 darbiem, kas atlasīti no 123 Tautas lietišķās mākslas kolektīviem. Izstādē piedalās arī individuāli strādājoši meistari, amatnieki un dizaineri. Darbu atbilstību izstādei izvērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota un apstiprināta izstādes darbu vērtēšanas komisija. Izstādē pārstāvēta arī Alūksnes Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija “Kalme”, un darbus tai iesniedza 13 dalībnieki – Ineta Leja (studijas vadītāja), Elita Salaka, Ligita Pliena, Asja Zālīte, Līga Langrate, Māra Krieviņa, Ilze Posta, Uģis Puzulis, Mudīte Pētersone, Gunta Ļuļe, Velga Vīksna, Irēna Berkule. Jau otro reizi izstādes iekārtošanā piedalījās kādreizējā TLMS “Kalme” vadītāja Renāte Pilipa. Kā atzina R. Pilipa, vislielākais izaicinājums izstādes iekārtotājiem bija atlasīt darbus no plašā iesniegto priekšmetu klāsta, jo diemžēl sakarā ar lielo apjomu visus, tai skaitā arī izcilus darinājumus, eksponēt nebija iespējams.