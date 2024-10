Neaizmirstams deju piedzīvojums Dienvidkorejā

Alūksnes Kultūras centra deju kopa “Olysta” desmit dienas pavadīja Dienvidkorejā, lai piedalītos vērienīgā starptautiskā masku deju festivālā Andongā. Pasākumā piedalījās deju grupas no dažādām valstīm, sākot no Ziemeļamerikas līdz pat Jaunzēlandei un Eiropai. Tas ir viens no ievērojamākajiem masku deju festivāliem pasaulē, kurā Alūksnes novada deju kolektīvam izdevās iekļūt finālā, turklāt izcīnīt sudraba medaļu. Šī bija arī iespēja veicināt Latvijas kultūras atpazīstamību un nostiprinās draudzības saites ar citu valstu māksliniekiem un dejotājiem.

Ne tikai tautas dejas

Deju kopas vadītājs Agris Veismanis neslēpj sajūsmu par panākumiem Dienvidkorejā. “Mēs bijām vienīgais kolektīvs, kurš pārstāvēja Latviju. Pēc pusfināla tikām tālāk uz finālu un ieguvām sudraba medaļu,” stāsta kolektīva vadītājs. Šis nebija no vienkāršākajiem konkursiem, jo dalībnieki bija no dažādiem deju kolektīvu virzieniem – hiphops, sporta un mūsdienu dejas, kā arī tautas dejas. Galvenais noteikums – visiem dalībniekiem jāuzstājas maskās. Dejotāji ļoti centušies, lai savu sniegumu dejā “Govju kazaks” parādītu perfekti, kas arī izdevās. Festivālā konkurence bijusi spēcīga, tāpēc par iekļūšanu finālā deju kopas dalībnieki bijuši īpaši priecīgi. “Ticējām, ka būsim cienīgi startēt finālā, jo ieguldītais darbs ir milzīgs. Dzīves skaistums ir īstajā brīdī būt īstajā vietā! Viennozīmīgi vērtīgs brauciens, pieredze, rūdījums, ko no sirds novēlu izbaudīt ikkatram,” stāsta viena no deju kolektīva dalībniecēm Inese Čibala.

Gatavos nākamo deju programmu

Dalība festivālā un ceļojums visiem kopā uz eksotisko zemi visam kolektīvam ir neaizmirstams piedzīvojums. “Katru dienu bija koncerti, vairākas skatuves, mēs redzējām tik daudz un dažādus priekšnesumus! Festivāla teritorija bija milzīga, un visur kaut kas notika,” sajūsmu neslēpj A. Veismanis.

Dienvidkorejā masku tradīcija ir ļoti sena, festivālā viss bija saistīts ar maskām un pārģērbšanos – tas ir vērienīgs notikums. “Arī paši bijām noslogoti ar koncertiem, mēģinājumiem un parādēm, kas norisinājās vairākās vietās pilsētā,” iespaidos dalās deju kopas vadītājs.

Neredzēti un sajūsmas vērti iespaidi

I. Čibala atzīst, ka šis bijis pieredzes bagāts un spēcīgām emocijām piepildīts festivāls. “Jau pirms brauciena, ieskatoties kartē, apjautu un reizē arī līdz galam īsti nē, kas mūs varētu sagaidīt pasaules otrā malā. Pārsteigumi un piedzīvojumi mūs sagaidīja ik uz soļa – vai tas būtu festivāls, nepārtrauktā mainība attiecībā uz festivāla organizēšanu un pasākumiem, vai cilvēku ārkārtīgi draudzīgā attieksme, vai ēdiens, kultūra, vai suņi bērnu ratiņos,” iespaidos dalās I. Čibala. Starp citu, viesnīcai neesot bijis 4. stāvs, jo, kā stāsta dejotāja, ar skaitli četri Korejā “nedraudzējas”.

Festivāla atklāšanas pasākums pārsteidza ar tautu dažādību, vienreizējs uguns šovs, ko redzējuši, apmeklējot Hahoe ciematu. “Nejauši sastaptais kolibri pārsteidza, principā, viss apkārt notiekošais bija kas neredzēts un sajūsmas vērts,” stāsta I. Čibala.

Gatavojas nākamajam salidojumam

Bet nekas jau nebeidzas, jo A. Veismanis atklāj nākamos plānus. “Tagad mācīsimies četras jaunas dejas, jo gatavojamies vidējās paaudzes deju kolektīvu salidojumam Salaspilī, kas notiks maija beigās. Būs, ko darīt, jo jāapgūst pilnīgi jauna programma,” entuziasma un apņēmības pilns ir A. Veismanis.

Jāatgādina, ka ar festivālu saistītās izmaksas sedza dalībnieki no privātiem līdzekļiem. Alūksnes Kultūras centrs sedz transporta izdevumus kolektīva aizbraukšanai uz lidostu un atpakaļ, un parūpējās par suvenīriem festivāla organizatoriem.