Mārkalnē svin Burciņu svētkus

Trešdien Mārkalnes pagasta seniori viesos uzņēma seniorus no Pededzes un Ziemera pagastiem, lai kopīgi svinētu Burciņu svētkus. Mārkalnē tie kļuvuši jau par tradīciju, kad dalās un cienājas ar sarūpēto rudens ražu.

“Ir tik laba sajūta, ja ir ar ko dalīties. Galdi klājās ar sāļiem un saldiem gardumiem burciņās, seniori degustēja un dalījās ar receptēm. Bija jāpārbauda garšas kārpiņas, nosakot septiņu uzlējumu sastāvdaļas. Labākie garšu eksperti nopelnīja medu, ko bites sarūpējušas no vietējām pļavām. Apmeklētājus ar dziesmām spēcināja Artis Gāga – mūziķis ar dzimtas saknēm no Mārkalnes. Senioru kopa bija sagatavojusi gan rudens tautasdziesmas, lai smeltos senču gudrības, gan laba vēlējumus no Kornēlijas Apškrūmas dzejas,” stāsta viena no svētku organizatorēm un to dalībniece, Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienības “Mārkalnes bibliotēka” Klientu apkalpošanas centra vadītāja Sanita Silirova.

Viņai ir prieks par katru senioru, kurš grib satikties ar citiem senioriem, parunāt, piedalīties aktivitātēs – izraujas no ikdienas rūpēm un ir aktīvs. “Tautas nams bija kļuvis par ražas klēti. Seniori steidza uz foto stūrīti, lai priecētu acis un sirdis, iemūžinātu mirkļus. Šis bija kā ģenerālmēģinājums, lai dotos uz Burciņu balli Alūksnē, kas notiks 10. oktobrī,” saka S. Silirova.