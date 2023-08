Mākslas konkursā 232 darbi

No 29. jūlija Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas” var apskatīt Gaujienas mūzikas un mākslas skolas organizētā vizuālās mākslas konkursa darbus. Šogad konkursa dalībniekiem bija uzdevums klausīties Jāzepa Vītola skaņdarbu “Latvju lauku serenāde” un gleznot dekoratīvu ainavu, kompozīcijā iekļaujot latvju rakstu elementu joslu. Konkursam tika iesūtīti 232 darbi no 32 mācību iestādēm, mākslas studijām un interešu centriem. Citus gadus konkursa uzvarētāju apbalvošana notika Vītolsvētku laikā, taču šogad tā nebūs. Laureātu apbalvošana notiks 8. septembrī J. Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”. Labāko vidū ir Alūksnes Mākslas skolas audzēkne Amanda Romānova, kura vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem ieņem 1. vietu. Savukārt Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem 2. vieta Liliānai Bernartei, 3. vieta Henrijam Prančam, atzinība Gabrielai Elīzai Bērziņai un Kristo Kaktiņam. 13 līdz 15 gadu vecuma grupā 1. vieta Annikei Kalniņai, 3. vieta Alisei Kuzminai, atzinība Katrīnai Elizabetei Kucinai, bet Jura Mežecka specbalvu saņems Terēzija Upeniece. Pieaugušo grupā 1. vieta Mārai Kārkliņai, 2. vieta Inetai Riepniecei, bet atzinības Igetai Trallai – Voilakai un Kristīnei Daņiļēvičai. Visas ir no studijas “Brīvbrīdis” Gaujienā.