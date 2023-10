Leģendu naktī Zvārtavas pilī koncerts un prezentācija

LMS muzejs nācis klajā ar izdevumu par vienu no skaistākajām Ziemeļvidzemes muižām – Zvārtavas pili, kas ir LMS muzeja filiāle. Izdevuma “Zvārtavas pils” pamatā ir sertificētas arhitektes Rutas Dobičinas laikā no 2020. līdz 2022.g. veiktais pētījums par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Zvārtavas muižas kungu māju. Izdevumā ir apkopota informācija par Zvārtavas pils vēsturi no 18. gs. vidus līdz mūsdienām, pētot muižas arhitektūru, vēsturi un vietas teritoriālo identitāti. Autore veikusi kultūrvēsturisku un arhitektonisku muižas vēstures izpēti, balstoties uz arhīvu un muzeju materiāliem, kā arī pētot barona Aleksandra fon Ferzena (1884-1978) atmiņu stāstījumu par dzīvi Zvārtavas muižā un novadpētnieka Johana Vilhelma fon Krauzes (1757–1828) rakstiskās atmiņas par laiku, kad viņš dzīvoja un strādāja Zvārtavas tuvākajā apkārtnē (1784-1786). Savu profesionālo pienesumu autore devusi, pētot ēkas arhitektūru un vēsturi, tās būvapjoma un funkcijas maiņu kopš 18.gs. beigām līdz mūsdienām. Pamatojoties uz jaunatklāto informāciju, ir noteikts Zvārtavas muižas kungu mājas autors – arhitekts, barons Hugo von Volfelds (1849-1907), kas ēkas arhitektoniskajā risinājumā ir ietvēris savam laikam modernus un estētikus dizaina, kā arī inženiertehniskus risinājumus. Veidojot izdevumu, uzmanība tikusi vērsta arī mākslas procesiem, kas noritējuši ēkā kopš 20.gs.70. gadiem, kad tā kļuva par biedrības “Latvijas Mākslinieku savienības” īpašumu. Izdevumā ir iekļauti daudzveidīgi vizuālie materiāli, kā arhīva materiāli, vēsturiskie pils attēli, fotogrāfijas no pils interjera un LMS muzeja ekspozīcijām. Izdevums “Zvārtavas pils” ir nozīmīgs ieguldījums Zvārtavas pils darbībā un attīstībā gan kā LMS muzeja izstāžu un mākslinieku radošo darbību norises vietai, gan kā kultūras mantojuma un tūrisma apskates objektam Ziemeļvidzemē. Grāmatas prezentācijas laikā apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatas autori arhitekti Rutu Dobičinu, gūt ieskatu izdevuma tapšanas procesā un uzzināt interesantas detaļas par Zvārtavas muižas vēsturi, kā arī iegādāties grāmatas eksemplāru. Grāmatas tapšanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un Vidzemes plānošanas reģions.

Pasākumā uzstāsies kameransamblis “Trio Metamorfoze” ar koncertprogrammu “Leģendas”. “Trio Metamorfoze” mūziķes – flautistes Liene Dobičina, Zane Jurēvica un pianiste Zane Rubesa – savu augstvērtīgo māksliniecisko sniegumu apliecinājušas koncertos un festivālos Latvijā un citviet Eiropā. Kopš ansambļa dibināšanas 2015. gadā “Trio Metamorfoze” ir guvušas nozīmīgus panākumus starptautiskos konkursos un sniegušas koncertus prestižos mūzikas festivālos.

Ikgadējās “Leģendu nakts” ietvaros Zvārtavas pils apmeklētāji būs aicināti izzināt pils vēsturi, doties ekskursijās gida pavadībā un apskatīt LMS muzeja tēlniecības, tekstilmākslas, porcelāna, glezniecības un āra objektu ekspozīcijas.

Pasākuma programma:

28.10.2023. “Leģendu nakts” Zvārtavas pilī, Zvārtavā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā.

No plkst. 17.00 – 20.00 Ekskursijās gida pavadībā un LMS muzeja tēlniecības, tekstilmākslas, porcelāna, glezniecības un āra objektu ekspozīciju apskate.

Plkst. 18.00 LMS muzeja izdevuma “Zvārtavas pils” prezentācija.

Plkst. 19.00 kameransambļa “Trio Metamorfoze” koncerts “Leģendas”.