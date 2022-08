“Labvēlīgais tips”: Ātrāk par vienpadsmitiem mājās netiksiet

“Labvēlīgā tipa” koncerts Alūksnē 2019. gadā. Foto: Māris Šļivka



Grupa “Labvēlīgais tips” savu trešo desmitgadi šogad atzīmē ar karstu un svaigu vasaras koncertsēriju “Man jau 30”. Jau rītvakar grupas pozitīvo enerģiju varēsim baudīt Alūksnē, Pilssalas estrādē.

“Alūksnē jau tradicionāli ir “Labvēlīgā tipa” sezonas noslēgums pirms vasaras atvaļinājuma, kā tas bija jau laikā, kad notika “Dziesma manai paaudzei”. Šoreiz viesošanās Alūksnē ir noslēgums, kā mēs paši sakām, koncertsērijas “Man jau 30” pirmajam metienam, otrais sāksies septembrī. Šādu nosaukumu koncertsērijai izvēlējāmies tādēļ, ka, sev pasakot – man jau tikai 30, – tas ir forši. Tādēļ visiem vajag justies jauniem. “Grupas “Labvēlīgais tips” 30 gadu jubilejas koncerts” – tas skanētu seni,” saka grupas ģitārists un menedžeris Ģirts Lūsis.

Viņš atklāj, ka šī ir viena no garākajām programmām, ko grupa spēlējusi, jo, tā kā “Labvēlīgajam tipam” ir 30 gadu jubileja, tad gribējies nospēlēt vismaz 30 dziesmas. “Tādēļ skatītājiem jārēķinās, ka ātrāk par vienpadsmitiem viņi mājās netiks. Būs arī pārtraukums, kad varēs parunāties, un mēs netraucēsim,” joko Ģ. Lūsis.

“Labvēlīgais tips” sola klausītājus nemocīt “ar nezināmām ārijām no nezināmiem apcirkņiem”, un pārsvarā koncertā skanēs grupas populārākās un klausītāju iemīļotākās dziesmas – “Alumīnija cūka”, “Džins ar toniku”, “Lai”, “Omnibuss”, “Pīrādziņ, nāc ārā”, “Čiekurs egles dēls” un citas. Būs daži svaigi pirmatskaņojumi, pavisam svaigs gaiss un arī frāzes.

Viena no grupas jaunākajām dziesmām “Tukšu tačku” jau nodēvēta par vasaras ballīšu grāvēju, nonākusi radio “SWH” “topa” virsotnē un “Latvijas Radio 2” “Muzikālajā bankā” pakāpusies līdz 3. vietai. Visa valsts, kā smej Ģ. Lūsis, kolektīvi ķērusies pie tās stumšanas.

Kā stāsta “Labvēlīgā tipa” ģitārists un menedžeris, publikas atsaucība, šovasar apmeklējot grupas koncertus, un atmosfēra tajos ir lieliska. Grupas dalībnieku vērtējumā, šī ir viena no veiksmīgākajām koncertprogrammām. “Vienīgais – mums jau brīvdienu nav. Vasaru redzējuši neesam. Piektdien, sestdien spēlējam, svētdien guļam, bet arī ne vienmēr, jo jāgatavojas jau nākamajai nedēļai,” šīs vasaras ritmu raksturo Ģ. Lūsis, piebilstot, ka enerģiju vajadzēs arī nākamajiem 30.

Lūgts atklāt grupas ilgmūžības noslēpumu, viņš saka: “Paši smejamies, ka mūsu grupas spēks un saliedētība ir tajā, ka mēs baigi nečupojamies. Satiekamies mēģinājumos, koncertos, retu reizi nosvinam kopā kādu Jauno gadu vai tūres noslēgumu. Tā īpaši nedraudzējamies, bet, kad sanākam kopā pēc kāda laika, mums ir ļoti interesanti gan pamuzicēt, gan parunāties. Kopš grupas rašanās mūsu pirmā dogma ir – skumju un garlaicīgu grupu Latvijā jau pietiek, un nekas pa šiem gadiem nav mainījies.”

Vaicāts, vai atmiņā ir kāds kuriozs no grupas koncertiem Alūksnē, Ģ. Lūsis teic – par to varētu pastāstīt Andris Freidenfelds, jo, atceroties “Dziesmu manai paaudzei”, tādi gadījumi noteikti būtu. “Vienmēr ir patīkami atgriezties Alūksnē – skaistajā estrādē, kas atrodas pilsdrupās, ir sakopta un attīstīta Pilssala. Tas sniedz pozitīvas emocijas gan mums, gan apmeklētājiem. Katru reizi atbraucot uz šo pilsētu, ir redzams, ka tā mainās, attīstās. Ir sajūta, ka Alūksne ir no tām vietām, kur viss notiek un būs vēl labāk,” gaidot tikšanos ar klausītājiem Alūksnes pilsētas svētkos, saka Ģ. Lūsis.