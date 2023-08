Koncertā – labākās un klausītāju iemīļotākās dziesmas

Alūksnes Pilssalas estrādē sestdien, 5. augustā, ar labāko dziesmu programmu viesosies Intars Busulis un “Abonementa orķestris”. Mūziķis Alūksnē ir biežs viesis, un pēdējoreiz viņa koncerts šeit izskanēja kovida ierobežojumu laikā. Šoreiz pilsētas svētku lielkoncertā gaidāma satikšanās bez ierobežojumiem, un svētku rīkotāji ir pārliecināti, ka tas būs jaudīgs notikums un izvērtīsies savstarpējā pozitīvas enerģijas apmaiņā. Pirms šī notikuma laikrakstam bija iespēja uzrunāt mūziķi ekspresintervijai, kas apliecināja, ka mūs gaida atkal viens lielisks muzikāls piedzīvojums, kurā dosimies kopā ar I. Busuli un “Abonementa orķestri”.

– “Alūksniešu memēs” vietnē “Facebook”, uzskaitot piecus leģendārus faktus par Alūksnes pilsētas svētkiem, kā pirmais minēts, ka cilvēks, kurš visvairāk bijis pilsētas svētkos, ir Intars Busulis. Vai pats atceraties, cik reizes esat koncertējis Alūksnē, un kādas atmiņas ir par šīm uzstāšanās reizēm un tikšanos ar alūksniešiem?

– Taisnība! Varētu būt, ka esam bijuši vismaz kādas četras reizes. Alūksne mūs ar “Abonementa orķestri” vienmēr ir aicinājusi un tik sirsnīgi uzņēmusi ciemos, tāpēc braucam vēl un vēl. Alūksnē ir ārkārtīgi viesmīlīgi cilvēki – esam gan vesti ar kuģīti pa Alūksnes ezeru, klausījušies akordeona spēli, esam cienāti ar tikko svaigi noķertām un pagatavotām zivīm. Bagātīgi galdi un sirsnīgi cilvēki. Vēl Alūksne, protams, asociējas ar tās Pilssalu un estrādi, slaveno bānīti, laivu mājām. Un, protams, nekur citur nav tāda kapusvētku tradīcija, kā Alūksnē. Tā ir unikāla, un novēlu to saglabāt.

– Pilsētas svētku tēma šoreiz ir

– “Galvenajā lomā Alūksne” ar teātra un kino akcentiem. Arī pats esat piedalījies gan teātra izrādēs, gan kinofilmās, jūsu dziedātās dziesmas skan seriālos. Kurš no šiem veikumiem pašam šķiet nozīmīgākais?

– Man ir patikuši visi kino projekti, kuros bijusi tā iespēja piedalīties epizodiskās lomās. Lai gan vienreiz man tika arī galvenā loma Dailes teātra mūziklā “Oņegins” pēc Aleksandra Puškina darbu motīviem, kura mūzikas autors bija komponists Kārlis Lācis. Vēl man bija tas gods piedalīties arī filmā “Homo Novus” ar Raimonda Paula skaņdarbiem. Taču visvairāk tomēr lepojos ar savu komponēto dziesmu “Slieksnis”, kas seriālā “Nemīlētie” skanējusi vairākas sezonas.

– Ko šoreiz dzirdēsim Alūksnes koncerta programmā? Lūdzu, iepazīstiniet ar “Abonementa orķestri” un tā dalībniekiem, ar kuriem kopā priecējat klausītājus.

– Ar “Abonementa orķestri” spēlējam kopā gandrīz 20 gadus, kad vēl tāds nosaukums nemaz nebija. Sastāvs ir nedaudz pamainījies, bet kodols jau gadiem ir tas pats. Šobrīd “Abonementa orķestra” sastāvā ir pianists Kārlis Lācis, ģitārists Kaspars Zemītis, basģitāru spēlē Edvīns Ozols, bungas – Kaspars Grigalis, saksofonu – Māris Jēkabsons. Un, protams, mēs nevaram iedomāties koncertus bez mūsu daiļpiedziedātājām – Vinetas Elksnes, Karīnas Tropas un Alises Kantes. Zelta sastāvs, ar kuru tiešām ir bauda kopā spēlēt un radīt. Pēc visiem pēdējo gadu notikumiem šķiet, ka esam vēl stiprāki, vēl saliedētāki, un arī muzikāli skanējums ir kļuvis vēl bagātīgāks.

Arī Alūksnē būsim pilnā sastāvā. Koncertā būs dzirdamas pašas labākās un klausītāju iemīļotākās dziesmas – tās, kurām klausītāji var dziedāt līdzi. Tāpēc arī tāds ansambļa nosaukums, jo klausītājiem ir “abonements”, un mēs spēlējam tikai tās dziesmas, kuras klausītāji vēlas dzirdēt.

– Visvairāk esat dziedājis komponista Kārļa Lāča, daudz – arī Raimonda Paula dziesmas. Kā jūs raksturotu sadarbību ar abiem komponistiem? Ko tas devis jums kā mūziķim un arī kā personībai?

– Manuprāt, repertuārs izpildītājam ir viens no svarīgākajiem. Man bija tas gods karjeras sākumā izpildīt Maestro Raimonda Paula dziesmas. Ar lielu prieku mācījos un joprojām mācos no viņa attieksmi pret darbu. Palēnām repertuāru papildināja arī komponista Kārļa Lāča skaņdarbi. Ar Kārli šajos gados esam strādājuši visdažādākajos projektos un mūzikas žanros. Bet, kopš es sarakstīju dziesmu “Miglas rīts”, nu jau koncertos izpildām arī manis sacerētās dziesmas. Agrāk izpildījām koverus, bet šobrīd 95 % repertuāra sastāda mūsu pašu komponētās dziesmas. Esmu pateicīgs abiem komponistiem, ka man uzticēja izpildīt savas sacerētās kompozīcijas. Tas vienmēr ir bijis ļoti atbildīgs darbs, izpildīt dziesmu, kā komponists to ir iecerējis.

– Kā jums izdodas tik lieliski koncertos atrast kontaktu ar publiku un radīt enerģijas apmaiņu?

– Uz mūsu koncertiem nāk tikai labākie! Un Alūksne ikreiz tam ir pierādījums. Visi saprot, ka no sinerģijas starp mums un skatītājiem pilnīgi visi ir ieguvēji. Publika no mums šo enerģiju gaida, tāpēc mēs cenšamies, piedomājam un darām visu, lai skatītāji labi justos. Kādi mēs paši, tāds būs arī koncerts! Un tam nav nekādas saistības ar koncerta apmeklētāju skaitu vai norises vietu. Tā enerģija ir cilvēkos!

– Kas ir jūsu iedvesmas avoti un kur pats rodat enerģiju?

– Iedvesmas avotu man ir ļoti daudz. Tā ir daba, kopā pavadītais laiks ar manu ģimeni, uzmundrinošas ikrīta peldes, pastaigas pa Talsu novada mežiem un, protams, laimīgi un priecīgi cilvēki. Mani iedvesmo arī sports, ar kuru nemaz nenodarbojos, bet ceru, ka pavisam drīz jau tas mainīsies.

– Šovasar piedalījāties arī vairākos Dziesmu un deju svētku notikumos. Kurš no tiem pašam atstājis visspilgtāko iespaidu?

– Visi svētku notikumi, kuros piedalījos nedēļas garumā, bija spilgti un prātā paliekoši. Tomēr īpaši priecīgs biju piedalīties Pūtēju orķestru mūzikas koncertā, kurā dziedājām kopā ar Ievu Kerēvicu. Tā kā esmu gandrīz visu savu mūžu pavadījis dažādos pūtēju ansambļos un kolektīvos, spēlējot trombonu, tad šis koncerts bija arī lieliska satikšanās ar visiem maniem bijušajiem kolēģiem, skolotājiem, laikabiedriem. Kā nekā, mana darba vieta vairāk kā četrus gadus bija Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris. Tas bija saviļņojošs mirklis redzēt orķestros ļoti daudz jauniešu un bērnu, un saprast, ka pūtēju mūzikai ir nākotne. Tāpēc sūtu sveicienus arī visiem Alūksnes novada pūtējiem!

– Kādi ir jūsu turpmākie radošie plāni?

– Šobrīd aktīvi strādājam pie jaunajām dziesmām, kuras jau oktobrī prezentēsim mūsu jaunajā, ilgi gaidītajā albumā. Albuma producents šoreiz būs Jānis Aišpurs, un tajā būs arī daudzas manis komponētas dziesmas. Ir bijusi liela pauze, kopš izdevām iepriekšējo albumu, tāpēc esam patīkami satraukušies.

– Kā pašam aizrit šī vasara? Vai starp daudzajiem pilsētas svētkiem ir arī kādi atelpas brīži un ko vēl gribētos pagūt izbaudīt šovasar?

– Vasara ir piepildīta ar koncertiem, bet izdodas noķert arī atelpas brīžus, tāpēc viss ir balansā. Mūziķiem vajag un gribas muzicēt un uzstāties koncertos, tāpēc viss ir pareizi, un esam pateicīgi, ka varam to darīt. Jāatzīst, ka mazliet šovasar pietrūkst saulītes. Vismaz tajās dienās, kad atpūšos un esmu mājās ar ģimeni. Bet jācer, ka Alūksnes koncertā būs silts, mierīgs laiks, un arī saule mūs pagodinās. Uz tikšanos 5. augustā, Alūksnē!