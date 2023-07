Straujiem soļiem tuvojas augusts, un nerakstīts ir likums, ka šī mēneša pirmajā svētdienā visi ceļi ved uz Alūksnes kapusvētkiem. Alūksnes pilsētas svētki jau sen kļuvuši par daļu no šīs tradīcijas un šogad norisināsies ar moto “Galvenajā lomā Alūksne” no 3. līdz 6. augustam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Šāds svētku moto izvēlēts tādēļ, ka, lai arī kādi notikumi risinātos pilsētas svētkos, galvenais akcents tajos vienmēr ir pati Alūksne, kad priecājamies, cik tā ir sakopta, kādi jauni vaibsti parādījušies tās sejā. Šoreiz pilsētas svētkus spilgtināsim ar teātra un kino akcentiem, tajos piedalīsies novada amatierteātru dalībnieki, dziedās Latvijā populāri aktieri, filmu fragmentos vērosim Alūksni senākos un jaunākos laikos,” saka Alūksnes Kultūras centra direktores vietniece Sanita Eglīte, kura kopā ar centra direktori Sanitu Bērziņu, Alūksnes Sporta centra vadītāju Gunti Kozilānu un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) jaunatnes lietu speciālistu Aināru Cekulu sniedza ieskatu gaidāmo pilsētas svētku norisēs.

1. sērija “Gaismas nesēji”. Ceturtdiena, 3. augusts

Jau tradicionāli pilsētas svētki sāksies ceturtdienas vakarā ar izgaismotu velosipēdu parādi un goda apļa braucienu “Izgaismo Alūksni!”. Tradīciju aizsāka ABJC jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa un Jauno producentu apvienība 2020. gadā. Tas turpinājies, ar katru gadu pieaugot dalībnieku skaitam, un pērn to bija vairāk nekā 400. Organizatori šogad cer uz vēl kuplāku dalībnieku pulku un informē, ka brauciena lielais aplis būs deviņi kilometri, tādēļ aicina iepriekš iepazīties ar maršrutu, izvērtēt savu fizisko varēšanu un pievienoties kādā no posmiem, ja nav pa spēkam visa distance. Sadarbības partneris šajā un arī citos svētku notikumos būs vilcieniņš “Severīns”, kas ievadīs braucienu un no kura tiks komentēta tā norise un uzmundrināti dalībnieki.

Vakars noslēgsies ar grupas “Sudden Lights” koncertu Administratīvās ēkas laukumā. Tā kā vienam no grupas dalībniekiem –

Kārlim Vārtiņam ir saknes Alūksnē, “Sudden Lights” koncerts mūsu pilsētā būs īpaši gaidīts. Pilsētas svētku rīkotāji vērš uzmanību, ka tas būs stāvkoncerts, tādēļ tiem klausītājiem kuri vēlēsies tā laikā apsēsties, jāņem līdzi saliekamie krēsliņi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

2. sērija “Ezera krasta ļaudis”. Piektdiena, 4. augusts

Otrās pilsētas svētku dienas programmā iekļautas divas norises Alūksnes novada muzejā ar kultūrvēsturisku piesitienu. Izstādes “Ojārs un Silvija. Atgriešanās” ietvaros gaidāma tikšanās ar Pasaules latviešu mākslas centra pārstāvjiem un saruna par Šteineru dzimtas devumu Alūksnei un ekspresionisma mākslas skaistumu vēsturiskajā vidē. Savukārt novadnieka, dzejnieka Andra Akmentiņa vadītais stāstu vakars “Alūksnes kapusvētku stāsti” varētu būt kā aicinājums noskaidrot, ko mēs paši, alūksnieši, domājam par šo tradīciju, un dalīties savā pieredzē, svinot šos svētkus. Tas varētu būt arī mūsu ideju pienesums A. Akmentiņa topošajam romānam, kura fragmentus rakstnieks solījis lasīt šajā tikšanās reizē.

Piektdien Alūksnes Pilssalas stadionā norisināsies “Herbalife” 3 × 3 basketbola kauss, kas ir Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) “Quest” sērijas turnīra 7. posms un Atzeles 3 × 3 basketbola čempionāta finālposms, kur tiksies pašas labākās čempionāta komandas un cīnīsies par ceļazīmi uz finālturnīru Rīgā.

Vakara piedāvājumā ir vēl nebijis notikums Alūksnē – muzikālo strūklaku šovs, kas norisināsies ezerā pie pašvaldības aģentūras “Alja”. Apmeklētājiem būs iespēja vērot trīs dažādas programmas 10 līdz 15 minūšu garumā, tāpēc apmeklētāji aicināti nesteigties un šovu baudīt vakara gaitā pie kafejnīcas “Sala”, promenādē un citviet ezera krastā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Trīs norises vietās – Bānīša stacijas kvartālā, skvērā Tirgotāju ielā pie kādreizējās kafejnīcas “Kārumiņš” un pie kafejnīcas “Pajumte” notiks svētku ballītes. Bānīša stacijas kvartālā vakara gaitā būs iespēja klausīties alūksniešiem jau zināmo gruzīnu dziedātāju Šotu Adamašvili un vērot līnijdejotāju priekšnesumus, pie Biznesa stacijas spēlēs pūtēju orķestris un skanēs popdžeza grupas koncerts. Tirgotāju ielas skvērā par labsajūtu rūpēsies “Cita Opera” izbraukuma kafejnīca un DJ “Relax”, apvienība An&Madis un Mazais Ruudiz. Pie kafejnīcas “Pajumte” spēlē “Es mīlu Alūksni” tiksies divas Alūksnē atpazīstamu alūksniešu komandas, iesaistot arī apmeklētājus, bet pēc tam ballīti spēlēs grupa “Tranzīts”. Apmeklētājus gaidīs arī kafejnīcas “Pie Martas”, “Benevilla” un “Sala”.

3. sērija “Pilsētā pie pils”. Sestdiena, 5. augusts

Centrālā svētku norises vieta sestdien būs pie Alūksnes Jaunās pils, bet no rīta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris dosies muzikālā braucienā ar vilcieniņu “Severīns” pa pilsētu, modinot alūksniešus jaunai dienai. Neizpaliks tradicionālais mājražotāju un amatnieku tirdziņš, ko ar savu līdzdalību papildinās Alūksnes novada amatierteātru dalībnieki ar ainiņām no populārām latviešu kinofilmām. Dienas gaitā pie Alūksnes Jaunās pils koncertēs Alūksnes novada amatierkolektīvi, Valmieras Drāmas teātra aktieru ansamblis “Žerāri”, Alūksnes, Ventspils, Tukuma jauniešu mūzikas kolektīvi, notiks Alūksnes novada pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta” uzvarētāju apbalvošanas ceremonija, kurā dzirdēsim arī dziedātāju Kristīni Šomasi.

Visas dienas garumā radošas un izzinošas aktivitātes būs Alūksnes novada muzejā, iepazīstot Alūksnes un tās apkārtnes vēsturi muzeja ekspozīcijās, bet izstāžu zālē “Apaļais tornītis” Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” izstādē “Satikšanās” varēs ieaust savu krāsaino pavedienu, ierakstot viesu grāmatā novēlējumu pilsētai.

Līdztekus laukumā pie Administratīvās ēkas uz stundu varēs satikt biedrības “Latvijas Jawa klubs” dalībniekus, aplūkot motociklus un piedalīties aptaujā par nomināciju “Skaistākais Jawa/Cz motocikls”.

Savukārt skvērā pie Alūksnes Kultūras centra suminās Alūksnes novada jaundzimušos, darbosies “Brīnumu un prieka akadēmija” bērniem.

Alūksnes Kultūras centra lielajā zālē varēs sekot detektīvintrigai, ko izrādē “Viesnīcas noslēpums”, kas ziemā izpelnījās lielu skatītāju interesi, izspēlēs Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” dalībnieki.

Vakarā pie Alūksnes Kultūras centra darbosies brīvdabas kinozāle, kurā piedāvās kino stāstus par Alūksni no arhīvu materiāliem. Šajā kinoseansā sēdvietas nepiedāvās, tāpēc apmeklētāji savām ērtībām var ņemt līdzi pledus vai saliekamos krēsliņus.

Dienas gaitā Pilssalā pēc ilgāka pārtraukuma atkal būs skatāma netradicionālo peldlīdzekļu parāde – konkurss, un tā uzvarētājus gaida atpūta Veclaicenes dabas mājās, brauciens ar kuģīti “Marienburg” un citas balvas.

Adrenalīnu svētkos radīs Jūrmalas sporta kluba “Partizāņu ugunskurs” ūdens akrobātikas paraugdemontrējumi, bet romantisku noskaņu – muzikālais plosts kopā ar “Kolberģa Trio”, Sandi un Zigmāru Krūmiņiem.

Vakarā alūksniešus un pilsētas viesus Pilssalas estrādē gaida tikšanās ar Intaru Busuli un Abonementa orķestri svētku lielkoncertā. I. Busulis, ir biežs viesis Alūksnē, bet pēdējoreiz viņa koncerts izskanēja kovida ierobežojumu laikā. Šoreiz tā būs satikšanās bez ierobežojumiem, un svētku rīkotāji ir pārliecināti, ka tas būs jaudīgs notikums, kas izvērtīsies savstarpējā enerģijas apmaiņā.

Sestdienas vakara izskaņā uz Labdaru nakti pilī aicinās Alūksnes un Apes novada fonds. Lielajā svētku ballē muzicēs grupa “Vintāža” un DJ Roberts Lejasmeijers.

4. sērija “Slavenie Alūksnes kapusvētki”. Svētdiena, 6. augusts

Jācer, ka pēc trīs spraigajām pilsētas svētku dienām alūksniešiem un viņu ciemiņiem no tuvienes un tālienes pietiks spēka apmeklēt kapusvētkus Alūksnes Lielajos kapos, kur notiks ekumēniskais aizlūgums. Alūksnes Lielajos kapos, atgādinot par laiku, kad kapusvētkos skanēja ragu mūzika, muzicēs pūtēji no Gulbenes.

Kā teic pilsētas svētku rīkotāji, lielākais izaicinājums būs transporta kustības regulēšana kapu teritorijā, kur nesen noslēgušies ielas pārbūves un labiekārtošanas darbi, lai saglabātu zaļo zonu. Piekļuves iespēja ar transportu būs ierobežota, bet aicinājums alūksniešiem un viņu ciemiņiem uz kapsētu doties ar kājām vai autobusos, kas kursēs bez maksas maršrutā Alūksnes autoosta – Kapsēta – Alūksnes autoosta no pulksten 9.00 līdz 15.00, vai iespēju robežās novietot automašīnas, neuzbraucot kapu kalnā.

Turpinot tradīciju, pēc kapusvētkiem būs koncerts Tempļa kalnā, ko šoreiz sniegs Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga”.

Noslēguma sērija

Pilsētas svētku maratons noslēgsies Alūksnes Kultūras centrā, kur piepildīsies daudzu mazo alūksniešu sapnis tikties ar populārā bērnu raidījuma “Tutas lietas” galveno varoni un skanēs “Tutas koncerts”.

Savukārt skvērā pie Alūksnes Kultūras centra notiks sporta spēles, kurās būs gaidītas ģimenes ar bērniem. Pasākums notiks kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” ietvaros.

Gaidot pilsētas svētkus, īpaši padomāts arī par noformējumu. Top īpaši šiem svētkiem veltīts vides objekts. Pagājušajā gadā lielu popularitāti ieguva soliņi, kas bija izvietoti dažādās vietās pilsētā un daudziem kļuva par satikšanās vietu. Tā būs arī šoreiz, tikai soliņus papildinās citāti no populārām kinofilmām.

Par pilsētas svētku norisēm turpināsim stāstīt arī nākamajos laikraksta numuros, jo to programmā vēl var būt papildinājumi. Tādēļ sekojiet reklāmai gan plašsaziņas līdzekļos, gan sociālajos tīklos.