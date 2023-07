Foto: Mūzikas paradīze Gaujiena aicina ciemos

Jāzepa Vītola mūzikas paradīzē Gaujienā nedēļas nogalē Vītolsvētkos svinēs izcilā komponista 160 gadu jubileju un nometnes “Vītolēni” 20. jubileju. Jau kopš pagājušās piektdienas Gaujienā teju katrā stūrītī skan mūzika – 125 nometnes bērni ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm kopā ar pedagogiem gatavojas šī vakara Nakts koncertam, sākums pulksten 21.00, un rītdienas Vītolsvētku lielkoncertam, sākums pulksten 18.00. Nometnes jubilejas reizē koncertos aicināti piedalīties arī iepriekšējo gadu dalībnieki, lai kopā izdziedātu visu laiku labākos skaņdarbus. Speciāli nometnes jubilejai komponists Andris Riekstiņš radījis jaunu darbu ar simbolisku nosaukumu – Jubilejas kantāte “Par mums”.

“Nometnei ir 20 gadi, bet vērtības gadu laikā nav mainījušās – joprojām mūzikas ir daudz, ir forša un radoša atmosfēra, visi cītīgi gatavojas, lai skanētu paši labākie koncerti. Katru reizi, noslēdzoties nometnei, ir sajūta, ka tā bija pati labākā un nezin vai otrreiz būs tik labi, bet šīs sajūtas ir katru gadu, un katru gadu nometne ir pati labākā. No 125 bērniem vien 15 ir Smiltenes novada iedzīvotāji, viens ir no Alūksnes, bet pārējie atbraukuši no dažādām vietām. Tālākais – no Amerikas. Prieks arī par katru jauno nometnes dalībnieku – lai arī sākumā skumst pēc mājām, visi veiksmīgi iekļaujas un izprot lietu kārtību,” stāsta nometnes vadītāja, Gaujienas mūzikas skolas direktore Ilze Dāve.

Līdzīgi kā Dziesmu un deju svētkiem gatavojas, tiklīdz vieni svētki beidzas, tā arī Vītolsvētku koncertam un nometnei darba grupa sāka gatavoties jau pagājušajā gadā, uzreiz pēc iepriekšējā gada svētkiem, teic režisore Zinaida Bērza, smilteniete, kura dzīvo Vācijā. “Sestdienas koncerta galvenais akcents būs uz komponistu Jāzepu Vītolu, Vītolsvētkiem un “Vītolēnu” nometni, bet dienu pirms, nakts koncertā, kavēsimies Jāzepa Vītola sievas Annijas atmiņās. Viņa teikusi, ka Gaujienā dzīvojusi kā pasakā, un šo romantismu un burvību izdzīvosim arī mūsdienās nakts koncertā. Neskanēs J. Vītola komponēta mūzika vien, būs dažādi skaņdarbi. Savukārt Vītolsvētkos šogad īpašais viesis būs Ints Teterovskis, kurš nometnes jubilejas reizē izcels “atslēgas” cilvēkus un intervijas veidā uz skatuves izjautās viņus. Svētku burvība slēpjas Gaujienas īpašajās dabas ainavās un cilvēku savstarpējās attiecībās. Tās ir divas neatņemamas vērtības,” saka Z. Bērza.

“Bērni ir mūsu nākotne, tādēļ ir ļoti svarīgi audzināt jauno paaudzi. Tas ir mūsu mērķis, un bija arī Jāzepa Vītola mērķis. Viņš par to rūpējās visu mūžu – bērnus jau no mazotnes radināja pie mūzikas. Izglītotiem jābūt ne vien pašiem mūziķiem, bet arī klausītājiem. Tas ir viņa nozīmīgākais ieguldījums Latvijas kultūrā. Rūpējās ne tikai par spīdekļiem, bet jādzied visai tautai. To mēs turpinām un darām visdemokrātiskākajā veidā – nometnei var pieteikties jebkurš neatkarīgi no zināšanu līmeņa, un arī Vītolsvētkos var dziedāt ikviens kora dalībnieks. Ja arī svētkus neapmeklē viss koris, var braukt individuāli un uz skatuves kāpt kopā ar citiem svētku dalībniekiem,” stāsta biedrības “Vītolēni” un Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece un aicina potenciālos koncerta dalībniekus sestdien pulksten 15.00 uz kopmēģinājumu.