Brīvdienās – garšu svētki Smiltenes novadā

Nedēļas nogalē, 17. un 18. augustā, Smiltenes novadā norisināsies Mājas kafejnīcu dienas “Garšu svētki Smiltenes novadā’’, kuru laikā saimniecības, uzņēmēji un dažādi kulinārijas un viesmīlības entuziasti atvērs savas durvis viesiem, pārtopot par mājas kafejnīcām. Izgaršot vietējos ēdienus un dzērienus varēs 21 vietā Smiltenes novadā, tostarp Virešos, Trapenē un Gaujienā.

Jau trešo gadu Mājas kafejnīcu atvērs Gaujienas evaņģēliski luteriskā draudze. Kafejnīca “Debesu pieskāriens” priecēs ar skaistiem Gaujas skatiem, gardiem ēdieniem un muzikālu baudījumu. Varēs baudīt gulašzupu “Asais Gaujas līkums”, soļanku “Līganais Gaujas līkums”, auksto zupu “Biešu buča”, plovu “Pie Andžas”, vistas šašliku “Maigā klukste” ar dārzeņiem, frī kartupeļus, “Rasolīti”. Daudzveidīgs būs arī desertu piedāvājums – varēs baudīt “Sārto mākonīti”, cepumus “Maigais pēriens”, žagariņus, saldos groziņus “Melleņu smaids” un mājas kūku “Odziņa”. Šī gada īpašais pārsteigums būs puiši no muzikālās apvienības “Tepat”, kuri sniegs koncertu 17. augusta vakarā, pulksten 22.00. Viesus 17. augustā gaidīs no 13.00 līdz 17.00 un no 21.00 līdz 00.00, bet 18. augustā no 10.00 līdz 13.00.

Divas Mājas kafejnīcas būs Trapenē “Stādzēnos”. “Bertas burgers” 17. augustā no 12.00 līdz 20.00 un 18. augustā no 12.00 līdz 18.00 piedāvās nobaudīt vairāku veidu burgerus “Stādzēnu lielburgers”, “Romas brīvdienas”, “Klausoties frančus, es ģībstu”, “Melnais burgers”, “Brokastis Tifānijā”, arī frī kartupeļus, bet saldajā pasniegs ogu plātsmaizi “Cik labi tomēr Latvijā”. Otrā Mājas kafejnīcā “Skursteņslauķa sētā” 17. augustā no 11.00 līdz 20.00 un 18. augustā no 12.00 līdz 17.00 pasniegs skābeņu auksto zupu skursteņslauķu gaumē, uz ugunskura gatavotu meža sēņu zupu ar pērļu grūbām, upes zivju tefteļus tomātu garšaugu mērcē un kazanā gatavotu plovu ar cūkgaļu. Savukārt bērni varēs baudīt makaronus ar gaļas strēmelītēm vai frī kartupeļus ar dārzeņiem. Desertā visiem augļu plātsmaizes ar vaniļas mērci vai pelnu manna ar pienu.

Viesus sestdien un svētdien no pulksten 10.00 līdz 18.00 gaidīs Zvārtavas pilī Gaujienas pagastā, kur servēs Zvārtavas pils pēcpusdienas tēju – liepziedu, vīgriežu, gaiļbiksīšu ziedu – izlasi, kā arī Zvārtavas pils sviesta cepumus un smilšu – riekstu “Schwarzhof” cepumus. Savukārt vienu dienu, 17. augustā, gardēžus uzņems “Gavaru dārzs” Virešu pagasta “Ceriņos”, kur varēs baudīt trīs kārtu maltīti. Kā pirmo pasniegs dažādu uzkodu izlasi “Našķītis pirms ceļa”, tam sekos uzbeku plovs ar jēra gaļu un auna zirņiem, bet desertā pasniegs uz dzīvas uguns ceptas pankūkas. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, viesu ierašanās no 13.30 līdz 14.00.