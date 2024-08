Tiešsaistē prezentēs jaunāko Latvijas novadu un nozaru attīstības pētījumu

Foto: freepik.com

Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš iepazīstinās ar jaunāko Latvijas novadu un nozaru attīstības pētījumu. Pētījuma prezentācija notiks rīt, 13. augustā, plkst. 10.00, un ikviens ir aicināts tai sekot līdzi tiešsaistē Luminor Latvija Facebook un LinkedIn profilos.

“Latvijas reģionu ekonomikas atšķir gan ienākumu līmenis, gan nozaru specializācija. Ilgākā laikā to attīstības temps ir bijis līdzīgs, bet pa gadiem to sniegums krasi atšķiras. Pagājušajā gadā augstas pievienotās vērtības pakalpojumi palīdzēja Rīgas reģionam uzlabot labklājību straujāk nekā citiem reģioniem. Izpētot pilsētu un novadu attīstības modeļus, varam daudz uzzināt arī par to, kā veidojas Latvijas eksporta kopējās līknes. Dažviet attīstību virza klasteru jeb zināmu sadarbības tīklu attīstības loģika, reģionam audzējot kompetenci noteiktu produktu ražošanā,” norāda Pēteris Strautiņš.

Pasākumā tiks prezentēti pētījumā noskaidrotie dati un aktualitātes par dažādu Latvijas nozaru un reģionu attīstību.

Kāpēc Rīgas un pārējās Latvijas eksports tik ļoti atšķiras un arvien vairāk?

Kuri novadi un pilsētas pērn attīstījās vissekmīgāk?

Kuras nozares bija visžirgtākās?

Kādi produkti virzīja vadošo eksporta nozaru attīstību?