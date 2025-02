Foto: freepik.com

Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla noritējusi veiksmīgi, aģentūru LETA informēja “Augstsprieguma tīkla” (AST) komunikācijas vadītāja Līva Jēgere.

Baltijas valstis šobrīd darbojas autonomā režīmā. Lai pievienotos Eiropas energotīklam, Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori – AS “Elering”, AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) un AS “Litgrid”, vienlaicīgi uzsākuši izolētas darbības testu.

Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas ir veiksmīgi atvienotas no Krievijas kontrolētās energoapgādes sistēmas 8.februārī plkst.9.09, kas nav ietekmējis patērētājus – energoapgādes sistēma Latvijā ir stabila un droša, norāda uzņēmumā.

Izolētās darbības tests ir būtisks solis Baltijas elektroenerģijas sistēmu sagatavošanā sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas sinhrono zonu (CESA). Šajā periodā Baltijas energosistēma autonomi kontrolē frekvenci energosistēmā.

Sinhronizācijas procesu ar kontinentālo Eiropu plānots pabeigt 9.februārī ap plkst.14.

Baltijas pārvades sistēmu operatori šim projektam gatavojušies vairāk nekā 15 gadus, ieguldot apjomīgas investīcijas pārvades infrastruktūras attīstībā, tās stiprināšanā un jaunu tehnoloģiju iegādē, kas nepieciešamas elektroenerģijas sistēmu drošai darbībai.

Brīdī, kad sinhronizācija tiks pabeigta, Lietuva, Latvija un Igaunija pievienosies pasaulē lielākajam sinhronajam tīklam, kas aptver vairāk nekā 400 miljonus patērētāju 26 valstīs.

Līdz šim Baltijas valstis bija daļa no Krievijas kontrolētā tīkla sinhronās zonas.

Pievienošanās Eiropas tīklam nodrošinās neatkarīgu, stabilu un uzticamu Baltijas elektroenerģijas tīklu frekvences kontroli, kā arī palielinās enerģētisko drošību reģionā, skaidro AST.