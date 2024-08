Skolas sākums – laiks sarunai ar bērnu par finanšu drošību

Foto: freepik.com

Skolas laika tuvošanās vairumam bērnu saistās ar lielu prieku un draugu satikšanu, bet vecākiem ar papildu tēriņiem un nereti arī ar raizēm – kā parūpēties, lai bērns spētu pieņemt pareizos lēmumus savas drošības labā gan uz ielas, gan mājās. Ne mazāk nozīmīgi ir izrunāt arī jautājumus par bērna finanšu drošību, tāpēc bankas Citadele privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks ir sagatavojis dažus padomus.

Jāmāca nekad nedalīties ar personīgo informāciju

Mūsdienās bērni ar finanšu apdraudējumu var saskarties arvien mazākā vecumā – pat pirmajā reizē, kad vecāki iedod paspaidīt spēlīti savā viedtālrunī, kurš pieslēgts lietotņu veikalam. Bērnam ir jāpalīdz izprast, kādu informāciju drīkst stāstīt citiem un kāda ir cītīgi jāsargā un kāpēc tas ir būtiski. Adrese, telefona numurs, PIN kodi – ko krāpnieki var nodarīt ar katru no šiem datiem? Piemēram, ja paziņa čatā prasa bērnam nofotografēt mammas maksājumu karti, pamatojot to ar vēlmi vienkārši apskatīt tās dizainu, pastāsti, kādas būs sekas. Jāmēģina iemācīt bērnam atpazīt personīgās informācijas atklāšanas riskus dažādās, iespējams, sākotnēji nevainīgās situācijās.

“Vienlaikus būtiski ir bērnam iemācīt pasargāt sevi, pārlieku nenobiedējot, jo tā var nonākt otrā galējībā – bērns baidīsies no visa. Jāizsver, kādu informāciju un cik lielā apjomā bērns spēj veselīgi uztvert – tas ir atkarīgs ne tikai no viņa vecuma, bet arī rakstura un līdzšinējās pieredzes,” norāda eksperts.

Maksājumu karte vieglākai izdevumu izsekošanai

Pirmās kabatas naudas piešķiršana ir lieliska iespēja bērnam iemācīties rīkoties ar naudu un uzsākt sava budžeta pārvaldīšanu. Bērniem, kas tikai vēl mācās saskaitīt un atņemt, ieteicams sākumā izmantot skaidru naudu. Svarīgi vienoties, kur bērns glabās savu naudu – tai vajadzētu būt makā drošā vietā un to nekad nevar atstāt nepieskatītu, piemēram, klasē uz galda vai skolas somā parkā. Tomēr, tikko pirmās naudas prasmes ir apgūtas, ir laiks savai bankas kartei. Piemēram, bankā Citadele karti bez maksas var saņemt no septiņu gadu vecuma. Turklāt tā būs piesaistīta vecāka kontam, līdz ar to bērna pirkumi būs izsekojami. Būs iespēja apskatīt, kādas summas iztērētas saldumos un izrunāt ar bērnu tērēšanas paradumus. Uzskatāmi varēs redzēt, ka, nenopērkot, piemēram, piecas sulas vai čipsus, varēs nopirkt lielāku sen kārotu mantu.

Maksājumi internetā ir tikpat īsti kā veikalā

Teju katram bērnam ir pieejams viedtālrunis un līdz ar to – lietotņu veikals. Bieži vecāki pievieno savas maksājumu kartes, lai iegādātos arī maksas lietotnes. Bērni ir īpaši atjautīgi uzstādīto drošības pasākumu apiešanā, līdz ar to būtu svarīgi izrunāt ar bērnu, ka virtuālā nauda ir tikpat īsta kā eiro monētas makā vai viņa krājkasītē. Katrs iztērētais eiro spēlītēs nāk no vecāku konta, un tas ir jānopelna. Tāpat jāmāca skeptiski izturēties pret ziņojumiem (SMS, Whatsapp), kuros tiek lūgta personas informācija vai nauda. Jāpiekodina neklikšķināt uz saitēm un pielikumiem, kas saņemti no aizdomīgiem avotiem. Labākajā gadījumā vienojieties, ka bērns atrādīs ziņas un zvanus no nepazīstamiem numuriem vai sūtītājiem. Pastāstiet, ka, uzķeroties uz krāpnieku āķa, cilvēki Latvijā ik dienas zaudē ļoti daudz naudas.

Krāpnieku darbs ir pārsteigt, samulsināt un pārdot sapņus

Pēdējā laikā strauji attīstās dažādas krāpnieku shēmas sociālajos tīklos. Jauniešiem populārajā vietnē TikTok krāpnieki uzdarbojas īpaši aktīvi. Viena no shēmām ir saistīta ar jauniešiem pazīstamu cilvēku un elku atdarināšanu. Viltvārži izliekas par citu personu un uzsāk sarunu. Agri vai vēlu tiek prasīta nauda vai personīgie dati. Papētot tuvāk, ir iespējams atpazīt, ka sarunu biedra konts ir viltots. Iespējams, vārdā ir kāds lieks burts vai apakšsvītra. Izmaiņas var būtu minimālas, un krāpnieki var būt nokopējuši visu personas video saturu, lai izskatītos ticamāk. Shēmas ir dažādas, tāpēc vecākiem nepieciešams izrunāt ar bērniem pēc iespējas vairāk krāpniecības pazīmju un varbūt pameklēt internetā piemēru.

Pusaudži krāpnieku redzeslokā nonāk arī citu iemeslu dēļ – tīkojot pēc ātras peļņas, jaunieši var kļūt par “naudas mūļiem”. Vai nu ar izmānīšanu, vai peļņas solīšanu krāpnieki iegūst jauniešu maksājumu kontus un tālāk tos izmanto citiem nozagtas naudas pārskaitīšanai no konta uz kontu. “Šādā shēmā jaunieši varbūt pat nopelna, bet ir jāsaprot, ka tas ir noziegums. No upuriem viņi kļūst par krimināli atbildīgām personām. Tāpēc jāpievērš uzmanība, vai jaunietim pēkšņi nav parādījušās dārgas jaunas lietas, kurām nav tērēta ne vecāku, ne paša jaunieša uzkrātā naudu,” uzsver J. Mūrnieks.

Izprast naudas vērtību, pildot uzdevumus mājās

Finanšu eksperts atklāj, ka labs veids, kas palīdzēs bērnam saprast, ka nauda nerodas tukšā gaisā, ir iespēja pašam nopelnīt kaut vai dažus eiro, pildot uzdevumus mājās. Tā var būt zāles pļaušana, trauku mazgāšana vai jebkas cits. Svarīgi ir vienoties par uzdevumu un vēlamo tā izpildes laiku un kvalitāti. Tāpat būtiski ir pēc darba paveikšanas izdarīto pārbaudīt un paslavēt, ja uzdevums veikts īpaši labi. Galvenais ir neaizrauties ar kritiku vai sniegt ieteikumus par uzlabojumiem, neliekot bērnam justies slikti par padarīto. Vieglākai uzdevumu uzdošanai banka Citadele ir izstrādājusi uzdevumu rīku, kur vecāks savā bankas mobilajā lietotnē izveido un nosūta uzdevumu bērnam. Kad bērns uzdevumu veicis, viņš atzīmē to kā pabeigtu, savukārt vecāks var apstiprināt maksājumu, par kuru abi iepriekš vienojušies.