No jaunā gada Latvijā minimālā alga būs 740 eiro

No 2025. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 700 eiro līdz 740 eiro.

To paredz otrdien, 29. oktobrī, valdības sēdē pieņemtie Ministru kabineta noteikumi „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu””.

Labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver:” Nākamgad par 40 eiro tiek palielināta minimālā mēnešalga. Sākam pāriet uz jauno sistēmu, kad minimālā alga tiks noteikta procentuāli pret vidējo algu valstī. Tas noteikti uzlabos zemāk atalgoto darbinieku materiālo stāvokli un dzīves līmeni. “

Pieņemtie noteikumi attiecas uz darba devējiem un darba ņēmējiem. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem par darba ņēmēju skaitu, kuriem darba ienākumi bija līdz un minimālās algas apmērā, 2023. gadā no 131 584 darba ņēmējiem privātajā sektorā bija 99 270 darba ņēmēji jeb 18,6% no privātajā sektorā nodarbinātajiem, savukārt, sabiedriskajā sektorā bija 29 012 darba ņēmēji jeb 12,6% no sabiedriskajā sektorā nodarbinātajiem.



Laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam sabiedriskajā sektorā bija nedaudz pieaudzis minimālas algas un zemāk saņēmušo īpatsvars no 10,4% 2020. gadā līdz 12,6% 2023. gadā, savukārt, privātajā sektorā minimālās algas saņēmēju īpatsvars ir samazinājies no 21,2% līdz 18,6%.



2023. gadā Latvijā bija nodarbināti 822 489 iedzīvotāji.