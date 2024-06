Motivēs apdrošināt pašvaldību ēkas

Foto: freepik.com

Valdība apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”, paredzot izmaiņas kārtībā, kādā veidā pašvaldības pieprasa līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, piemēram, dabas stihiju vai katastrofu gadījumā.

Ieviestās izmaiņas stiprinās pašvaldību atbildību par līdzekļu pieprasījumu sagatavošanu, novērsīs dažādu interpretāciju iespējamību un mazinās iespējamos valsts budžeta izdevumus, izmaksājot kompensācijas pašvaldībām neparedzētiem izdevumiem.

2023.gada 7.augusta vētras radītās sekas parādīja to, cik būtiski ir apdrošināt ēkas, īpaši, ja tās ir pašvaldību īpašumā. Lai motivētu pašvaldības, izmaiņas paredz labvēlīgākus apstākļus finansējuma saņemšanai no neparedzētiem gadījumiem tām pašvaldībām, kurām cietušais objekts bija apdrošināts, proti, nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu tikai 25 procentu apmērā (30 procentu vietā) un papildu tam līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam. Līdzfinansējums 25 procentu apmērā attieksies arī uz būvēm. Savukārt pašvaldībām, kuras nebūs apdrošinājušas infrastruktūras objektu, tā remontam no valsts pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem varēs saņemt kā līdz šim – 70 procentus no nepieciešamā finansējuma, bet 30 procenti būs jānodrošina no pašvaldības budžeta.

Lai mazinātu iespējamos valsts budžeta izdevumus, sedzot vai kompensējot pašvaldībām neparedzētos izdevumus, ņemot vērā materiālu, izejvielu un pakalpojumu vidējās tirgus cenas, kā arī pēdējo gadu inflācijas līmeni, palielina minimālo zaudējumu kopējo summu pieprasījuma sagatavošanai. Iepriekš tie ir bijuši 1 400 eiro, bet tagad – 10 000 eiro.

Veicinot operatīvu informācijas apmaiņu, turpmāk pašvaldībai būs pienākums paziņot par notikumu (piemēram, katastrofa, dabas stihija, ugunsgrēks, u.tml.) trīs darba dienu laikā. Tas ļaus operatīvāk organizēt darbu gan izvērtējot, gan pieņemot lēmumus par izdevumu kompensēšanu.

