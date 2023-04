Zaļumu nozīme ikdienas uzturā – skaidro speciālisti

Zaļumus ik pavasari gaidām ar lielu nepacietību – gan apkārtējā dabā, gan savā ēdienkartē. Turklāt gan dārza, gan savvaļas zaļumi var būt labs vērtīgo vielu un vitamīnu avots. Par to, kāpēc svarīgi uzturā iekļaut svaigos pavasara zaļumus, kādas vērtīgas vielas tie satur un kā tos veselīgāk pagatavot, stāsta BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Ikdienā mums ir nepieciešamas regulāras un veselīgas maltītes no kvalitatīviem produktiem – ir jāuzņem olbaltumvielas, ogļhidrāti un labas kvalitātes tauki, stāsta uztura speciāliste L. Sondore. Pirmie zaļumi ir labs uztura papildinājums koncentrētā veidā ar vitamīniem, minerālvielām, hlorofilu, sēru, ēteriskajām eļļām, rūgtvielām, miecvielām un citām bioloģiski aktīvām vielām, kas stiprina mūsu organismu. Katru mirkli organismā norisinās daudzveidīgi bioķīmiski procesi, kas visi ir svarīgi un ietekmē mūsu veselību. Nevar nošķirt vienu vitamīnu, minerālvielu, produktu, zaļumu vai garšaugu, kas uzlabos mūsu veselību kopumā. Taču ir skaidrs, ka ik dienu ir jāizdara izvēles par labu kvalitatīva ēdiena gatavošanai, svaigo salātu un zaļumu ēšanai un pēc iespējas jāatsakās no rūpnieciski sagatavotās pārtikas patēriņa, iesaka speciāliste.

Pirmie pavasara zaļumi

Daudzi pirmos pavasara zaļumus sāk audzēt uz palodzes – lociņus, baziliku. Tāpat daudzi dodas mežā pēc pirmajiem zaķkāpostiem, pumpuriem, priežu un egļu jaunajiem dzinumiem. Ja piemājas dārzā ir maurloki, ziemas loki, dārza lakši – atliek no tiem gatavot salātus vai pesto, likt tos klāt zaļajiem kokteiļiem, brokastu omletēm, zupām vai biezpienam, lai uzņemtu vērtīgās vielas, kas ir svaigajos zaļumos. Salātiem pievienojiet citrona sulu, labas kvalitātes olīveļļu, nevis gatavās veikala mērces vai krējumus, iesaka uztura speciāliste.

No meža un pļavu veltēm salātu bļodu var papildināt ar zaķkāpostiem, nātrēm, balto panātri, virzu, gārsu, pieneņu lapām, gaiļbiksītēm, liepu un upeņu pumpuriem. Protams, tie ēdienam pievienojami tikai nelielā daudzumā, uzsver L. Sondore. Nātres pirms lietošanas ātri applaucē ar verdošu ūdeni. Savukārt, gatavojot zupu, pievienojiet nātres īsi pirms zupas noņemšanas no uguns.

Klīniskā farmaceite I. Priedniece stāsta, ka pavasara zaļumi, tai skaitā jaunās pieneņu un nātru lapiņas, gārsas, zaķkāpostu, jaunās liepu lapiņas un gaiļbiksīšu lapas, ir bagāti ar vitamīniem, kas pēc ziemas palīdz stiprināt imunitāti mūsu organismam. Pienenes lapas satur C, E un B grupas vitamīnus, karotīnus, kāliju, kalciju, dzelzi, flavonoīdus un citas aktīvās vielas. Nātres lapas satur vitamīnus – C, K, B grupas, karotīnus, kalciju, dzelzi, selēnu, flavonoīdus, organiskās skābes un citas vielas. Arī gaiļbiksīšu lapas bagātīgi satur C vitamīnu, organiskās skābes un flavonoīdus.

Svarīgi atcerēties! Uzturā drīkst lietot tikai labi pazīstamus savvaļas augus, jo Latvijā ir sastopami arī indīgi augi, kas nav lietojami uzturā! Ja jums ir bažas un kādu augu neatpazīstat – noteikti nelieciet to ēdienā vai tējā, bet meklējiet padomu pie speciālista!

Tāpat pievērsiet uzmanību, lai savvaļas zaļumi tiktu vākti no tīrām augšanas vietām, kas nav apstrādātas ar ķimikālijām vai neatrodas šoseju malā. Visi ievāktie zaļumi pirms lietošanas ir jānoskalo.

Vērtīgo vielu uzņemšana

Zaļumus ieteicams pievienot ēdienam to ievākšanas dienā, iesaka uztura speciāliste L. Sondore. Ja plānojat tos uzglabāt kādu dienu ledusskapī, ietiniet zaļumus samitrinātā drāniņā un lieciet maisiņā vai kārbiņā ar vāku. Kārbiņā, bļodiņā var ieklāt papīra salveti – virsū liek zaļumus un tad atkal salveti un vāku. Tas palīdzēs zaļumiem nesavīt pāris dienas.

Atrodiet veidu, kā papildināt savu ikdienas uzturu ar svaigiem zaļumiem. Pievienojiet tos rīta brokastu maizei, tie labi garšos ar biezpienu, redīsiem un jaunajiem gurķiem! Pusdienās papildiniet ar zaļumiem savu zupas vai sautējuma porciju, bet vakariņās gatavojiet salātus ar zaļumiem, saka uztura speciāliste. Teju katrā ēdienreizē sezonas laikā var ieplānot iekļaut svaigus dārzeņus un zaļumus.

Zaļumus, dārzeņus, augļus un ogas iesaka uzturā lietot labai veselībai jebkurā vecumā. Taču, ja jums ir kādas veselības problēmas, lietojat zāles – konsultējieties ar savu ārstu par zaļumu, īpaši savvaļas augu, lietošanu uzturā!

Pavasara ārstniecības augi

Klīniskā farmaceite I. Priedniece stāsta, ka pavasarī var ievākt arī vairākus ārstniecības augus. Tā, piemēram, aprīlī vāc priežu, egļu un bērzu pumpuru drogas. Priežu pumpuru drogu izmanto saaukstēšanās, pie klepus un imūnsistēmas stiprināšanai, savukārt egļu pumpurus izmanto augšējo elpošanas ceļu un ādas saslimšanu gadījumā, kā arī vannām locītavu sāpju gadījumā.

Maijā var ievākt arī bērzu lapas. Bērzu pumpuru un lapu drogu izmanto urīnceļu saslimšanu gadījumā, arī pie kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumiem. Tiem piemīt pretiekaisuma un sviedrējoša iedarbība. Arī gaiļbiksīšu ziedus parasti vāc maijā, bet to lapas – pēc noziedēšanas. Tās izmanto klepus gadījumā, jo tās mazina spazmas, iekaisumu, nomierina un tām piemīt diurētiska iedarbība.

Tikmēr maijā un jūnijā ievāc upeņu lapas, ko lieto kā sviedrējošu un pretiekaisuma līdzekli pie saaukstēšanās un locītavu slimībām. Savukārt nātru lapas vāc no maija līdz pat jūlijam, un to pielietojums ir plašs, tās ir vērtīgas kā vitamīnu droga.

Veselīgas pavasara zaļumu receptes

Uztura speciāliste L. Sondore iesaka izmēģināt kādu jaunu un veselīgu pavasara zaļumu recepti:

Zaļumu eļļa. Dažādus zaļumus – pētersīļus, dilles, baziliku un citus liek traukā vai piestā. Pievieno ķiploka daiviņu, šķipsniņu sāls un labas kvalitātes Extra Virgin olīveļļu un visu sablendē. Šādi pagatavota eļļa ir aromātiska un piešķirs ēdienam izcilu garšas niansi!

Līdzīgi gatavo pesto – dažādas garšaugu, zaļumu lapas sakuļ ar eļļu, citrona sulu, riekstiem un pēc izvēles pievieno cietā tipa sieru.

Zaļais kokteilis enerģijai un priekam. Kokteiļa pagatavošanai variējiet ar mājās esošajām sastāvdaļām – kokteilim var pievienot kādu brokoļa rozeti, cukini vai kabaci, dažādus zaļos salātus. Dārzeņi un zaļumi palīdz labi justies mūsu kuņģa un zarnu traktam, kā arī palīdz uzņemt vairāk šķiedrvielu un tādejādi uzturēt arī mūsu enerģiju līmenī.

Ideja receptei: 1 neliels gurķis, 1 mazs avokado, buntīte dažādu zaļumu pēc izvēles, 2 seleriju kāti, sauja spinātu, dažas svaigas piparmētras lapiņas, 1 mazs banāns (var būt saldēts), pēc izvēles saldētās ogas ( tā var tukšot ziemas saldēto ogu krājumus), ēdamkarote maltu linsēklu, ēdamkarote kamas un labas kvalitātes ūdens, kefīrs vai augu dzēriens. Visu sablendē, un pēc garšas pievieno citrona sulu.

Glāze šāda kokteiļa sniegs sāta sajūta, palīdzēs uzņemt folātus, kāliju, magniju, labos taukus, C, B grupas vitamīnus, antioksidantus, šķiedrvielas un citas vērtīgās vielas, kas ļaus justies moži!