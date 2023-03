Vecām zālēm nav vietas mājas aptieciņā! Ieteikumi pavasara tīrīšanai mājas aptieciņā

Foto: freepik.com

Pavasaris ir rosības laiks, kad pārmaiņas manāmas teju visur, dabā, mūsu ikdienas paradumos, aktivitātēs, apģērbā, ēdienkartē un citur. Mainās arī mūsu vajadzības un iespējamie ikdienas riski. Tādēļ šobrīd ir īstais laiks, lai pārskatītu mājas aptieciņu – atbrīvotu to no nederīgajiem un vecajiem medikamentiem, un iekļautu sezonai aktuālos līdzekļus. Par to, kas jāņem vērā, veicot pavasara tīrīšanu mājas aptieciņā, stāsta BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Katrā sezonā nepieciešamo līdzekļu saraksts mainās, tādēļ pēc ziemas vīrusu perioda ir īstais laiks, lai pārskatītu arī mājas aptieciņu – atbrīvotos no vecajiem un nederīgajiem medikamentiem, un sarūpētu jaunajai sezonai nepieciešamos. Ir būtiski atcerēties, ka katram līdzeklim un medikamentam ir noteikts derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma, kā arī ir jāseko līdzi uzglabāšanas laikam pēc zāļu atvēršanas. Neatbilstošu zāļu, kam beidzies derīguma vai uzglabāšanas termiņš, un neizlietoto zāļu glabāšana mājās var kaitēt veselībai, jo pastāv saindēšanās un nepareizas zāļu lietošanas risks, atgādina klīniskā farmaceite I. Priedniece.

Nemetiet atkritumos!

Lai sakārtotu savu mājas aptieciņu, jāsāk ar tajā esošo līdzekļu pārskatīšanu un nederīgo zāļu pareizu utilizāciju. Atcerieties – nederīgie medikamenti ir bīstami ķīmiskie atkritumi! Katrā zāļu lietošanas instrukcijā ir iekļauta informācija, kā rīkoties, ja zāles ir nepieciešams izmest. Medikamentus nedrīkst izmest kanalizācijā vai sadzīves atkritumos, uzsver klīniskā farmaceite. Zāļu izmešana kanalizācijā kaitē gan cilvēka organismam, gan dzīvniekiem, kā arī, nonākot izgāztuvēs, tālāk aktīvās vielas var izplatīties apkārtējā vidē – augsnē, gruntsūdeņos, un veicināt rezistento baktēriju attīstību, ietekmējot augus, dzīvniekus un ūdenstilpnēs dzīvojošos. Vispareizāk ir jautāt farmaceitam aptiekā, ko iesākt ar nederīgajiem medikamentiem, un nodot tos aptiekās, lai veiktu to pareizu un drošu utilizāciju. Piemēram, nederīgos medikamentus var ērti nodot utilizācijai visās BENU Aptiekās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kādi medikamenti jānodod utilizācijai?

Lai skaidri saprastu, ka ir pienācis laiks neizlietotus medikamentus nodot utilizācijai, klīniskā farmaceite I. Priedniece iesaka vadīties pēc šādām pazīmēm:

medikamentiem ir beidzies derīguma termiņš vai uzglabāšanas laiks;

nav zināms to pielietojums, piemēram, mājas aptieciņā atrodas tabletes bez iepakojuma vai iepakojums ir sabojāts un vairs nav skaidrs, kādos gadījumos šīs zāles var lietot;

nav iespējams salasīt līdzekļu nosaukumu, jo tas nozīmē, ka līdzekli nevarēs atpazīt, kas savukārt var novest pie neatbilstošu medikamentu lietošanas;

ir mainījies medikamentu vai līdzekļu izskats, smarža un garša – tas var nozīmēt, ka medikamenti var būt dzīvībai bīstami.

Ko iekļaut pavasara mājas aptieciņā?

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kad mājas aptieciņa ir pārskatīta un no tās ir izšķiroti visi nederīgie medikamenti, ir laiks to papildināt ar nepieciešamajiem līdzekļiem, stāsta klīniskā farmaceite I. Priedniece. Katrai ģimenei mājas aptieciņas saturs būs atšķirīgs, jo, ja ģimenē ir bērni, aptieciņā ir jāiekļauj bērna vecumam un svaram atbilstoši medikamenti. Turklāt, tie jāizvēlas piemērotā zāļu formā, piemēram, šķidrā veidā – sīrupi, suspensijas vai svecītes.

Pavasarim sākoties un vasarai nākot arvien tuvāk, mājas aptieciņā noderēs dezinfekcijas līdzekļi, pārsienamie materiāli, dažādi plāksteri, marles saites un salvetes, lai ikvienā situācijā būtu gatavi par sevi parūpēties.

Jāatceras, ka mainīgajos pavasara apstākļos joprojām saglabājas augsta iespēja saaukstēties, tāpēc mājas aptieciņā būs noderīgi medikamenti saaukstēšanās gadījumiem, kakla sāpju noņemšanai, iesnu un klepus mazināšanai.

Pavasarī īpaši aktuāli kļūst pretalerģijas līdzekļi iekšķīgai un ārīgai lietošanai, kas paredzēti niezes mazināšanai pie ādas reakcijām – izsitumiem, nātrenes, ekzēmas, pēc kukaiņu kodumiem un saules apdegumiem. Savukārt putekšņu alerģijas gadījumā ir jāparūpējas par savlaicīgu nepieciešamo medikamentu sagādāšanu. Tāpat ir īstais laiks mājas aptieciņā iekļaut saules aizsargkrēmu un ērču un odu atbaidošos līdzekļus sev un saviem mājas mīluļiem.

Vienmēr un neatkarīgi no gadalaika mājas aptieciņā noderīgi būs medikamenti sāpju un temperatūras mazināšanai, arī pret gremošanas traucējumiem un caureju, piemēram, aktivētā ogle vai diosmektītu saturoši līdzekļi, kā arī rehidratācijas līdzekļi – sāļu maisījumi. Noderīgi var būt arī augu valsts nomierinošie līdzekļi, kas satur māteri, baldriānu, melisu vai vilkābeli. Tāpat mājās jābūt termometram temperatūras mērīšanai un tonometram, īpaši hipertensijas gadījumā, asinsspiediena kontrolei.

Klīniskā farmaceite atgādina, ka hronisku saslimšanu gadījumā nepieciešams laicīgi iegādāties ārsta nozīmētos medikamentus pastāvīgai lietošanai.