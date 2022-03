Receptes: Uzkodas Sieviešu dienas pusdienām

Lai kādi būtu laiki, sieviešu spēks un solidaritāte spēj darīt brīnumus, tālab, svinot Starptautisko sieviešu dienu pavāre un uztura speciāliste Jevgēnija Jansone kopā ar nacionālo pārtikas mazumtirdzniecības tīklu ELVI piedāvā divas receptes viegli pagatavojamām uzkodām, kas noderēs gan kungiem, kuri vēlēsies palutināt apkārt esošās dāmas, gan draudzeņu kopā sanākšanas reizēm ne tikai 8.marta svētkos.

Foto: Viktorija Kožemjakina

Brī siera – ābolu crostini

Sastāvdaļas

1 bagete

olīveļļa

200 g brī (brie) siera

1 kraukšķīgs ābols

dažas saujas rupji sakapātu valriekstu

dažas ēdamk. vijīgā medus

timiāna lapiņas rotājumam

Pagatavošana

1) Bageti sagriez aptuveni 0,5 cm platās šķēlēs, apslaki ar olīveļļu un cep sakarsētā cepeškrāsnī (180 C) aptuveni 3 min.

2) Sagriez šķēlēs brī sieru, liec to uz nedaudz apceptām bagetes šķēlēm, liec atpakaļ cepeškrāsnī un cep līdz siers ir izkusis un nedaudz burbuļo (ap 5-7 min).

3) Sagriez plānās šķēlītēs ābolu, kārto to virsū sieram. Apslaki maizītes ar medu un uzber virsū valriekstus.

4) Rotā ar timiāna lapiņām un pasniedz.

Foto: Viktorija Kožemjakina

Balto pupiņu un karamelizētu sīpolu smēriņš (vegānisks)

Sastāvdaļas

350 g sīpolu

3 ēdamk. olīveļļas

1 tējk. brūnā cukura (ja negatavo vegāniski, var lietot arī medu)

2 kārbas (kopā 800 g) konservētu balto pupiņu

sula un sarīvētās miziņas no 1/2 citrona

1 ēdamk. sakapātu rozmarīna lapiņu

2 ēdamk. sezama sēkliņu (var nepievienot)

1 tējk. sarkanās paprikas pulvera

1 ķiplokspiedē spiedē izspiesta ķiploka daiviņa

sāls, melnie pipari

grauzdēta maize vai tortilja pasniegšanai

Pagatavošana

1) Karamelizē sīpolus – sagriez tos pusgredzenos un cep pannā uz vidēji lēnās uguns, pievienojot 2 ēdamk. olīveļļas. Cep 20 minūtes, ik pa laikam apmaisot.

2) Pievieno sīpoliem brūno cukuru (vai medu), sāli un gatavo vēl 5-10 minūtes.

3) Sablendē vai sastampā pupiņas viendabīgā masā kopā ar 1 ēdamk. olīveļļas. (Atstāj dažas ēdamkarotes veselu pupiņu rotāšanai).

4) Pievieno pupiņu masai citrona sulu un miziņas, rozmarīnu, ķiploku, sāli un melnos piparus.

5) Pievieno gandrīz visus karamelizētus sīpolus un blendē vēl dažas sekundes līdz sastāvdaļas ir sajauktas (vai vienkārši samaisi).

6) Pieber sezama sēkliņas, apmaisi.

7) Pasniedz uz šķīvja rotājot ar olīveļļu, atlikušiem karamelizētiem sīpoliem un pupiņām.

8) Baudi kopā ar grauzdētu maizi vai tortilju.