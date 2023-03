Recepte: Siļķe jaunā “kažokā”

160 gramu klasiskā lavaša (2 iepakojumi pa 120 gramiem), 200 gramu mazsālītas siļķes, 2 vārītas bietes, 2 vārīti burkāni, 4 vārītas olas, majonēze, sāls.

No klasiskā lavaša plāksnēm esmu veidojusi ruletes ar dažādiem pildījumiem. Taču šī ideja rosināja to pagatavot no dažām tām sastāvdaļām, ko izmantojam, lai baudītu siļķi “kažokā”. Rezultāts bija bezgala garšīgs.

Atsevišķi izvārīju olas un burkānus. Olas atdzesēju, nolobīju un sarīvēju uz rupjās rīves. Burkānus sarīvēju uz nedaudz smalkākas. Laika taupīšanas nolūkā izmantoju jau izvārītas un sarīvētas bietes, tām tikai notecināju lieko sulu.

Izklāju dubultā salocītu pārtikas plēvīti un virs tās liku vienu pusi no 120 gramu klasiskā taisnstūrveida lavaša plāksnes. To pārsmērēju ar plānu majonēzes kārtiņu un vienmērīgi pārklāju ar rīvētajām bietēm, uzkaisot arī mazliet sāls garšai. Tad to pārsedzu ar otru pusi lavaša plāksnes un atkal pārsmērēju ar majonēzi, tikai šoreiz pāri izlīdzināju sarīvētos burkānus, atkal uzkaisot nedaudz sāls. Pāri pārsedzu pusi no otra lavaša iepakojuma (otra puse plāksnes šoreiz palika pāri), arī trešajai kārtai pārsmērēju majonēzi un nu pārbārstīju ar sarīvētajām olām, pārkaisot mazliet sāls. Visas lavaša trīs kārtas ar pildījumu uzmanīgi satinu stingrā garenā ruletē. Ērtības labad gan to pārgriezu uz pusēm, tad katru ietinu pārtikas plēvītē un ievietoju ledusskapī. Ieteicams tās tur atstāt vairākas stundas un ātrāk par pusstundu labāk neaiztikt.

Pirms baudīšanas ruletes sagriezu šķēlēs. Tās izkārtoju uz lēzena šķīvja, katrai pārliekot pa siļķes gabaliņam. Arī sīpolu lociņi te nekaitēja.