RECEPTE: Kēkss ar rabarberiem un magonēm

250 gramu rabarberu, 250 gramu miltu, 1 ēdamkarote ar kaudzi magoņu sēkliņu, 2

olas, 180 gramu cukura, 100 gramu sviesta, 180 gramu skābā krējuma, 1 ½

tējkarotes cepamā pulvera, vaniļas cukurs garšai, 1 ēdamkarote pūdercukura.

Tuvojoties rabarberu laikam, noderēs recepte arī šāda garduma pagatavošanai. To gan

izcepu jau tad, kad jaunie sulīgie un skābie kāti vēl nebija pieejami, – izmantoju puslitra

burciņā ūdenī noglabātos gabaliņos sagrieztos pērnā gada rabarberus no ledusskapja.

Tiem notecināju lieko šķidrumu. Jaunie kāti savukārt jānomazgā, jānomizo un jāsagriež

nelielos gabaliņos.

Mīkstu sviestu liku bļodā un kopā ar cukuru un vaniļas cukuru saputoju, līdz tas kļuva

gaisīgs. Turpināju putot, pakāpeniski pievienojot skābo krējumu, olas un magoņu sēkliņas.

Pēc tam iesijāju arī ar cepamo pulveri sajauktus miltus un visu saputoju viendabīgā mīklā .

Visbeidzot iemaisīju tajā rabarberu gabaliņus.

Mīklu izlīdzināju ar sviestu ietaukotā kēksu cepamajā veidnē un cepu līdz 180 grādiem

uzkarsētā cepeškrāsnī vismaz 45 minūtes, līdz iedurts koka irbulītis ir sauss.

Gatavo kēksu izņēmu no krāsns un pilnībā atdzesēju veidnē, pēc tam no tās atbrīvoju un

pārkaisīju ar pūdercukuru. Garšoja ļoti labi.