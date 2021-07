Kā sagatavoties pārgājienam? Iesaka Andžejs Reiters

A. Reiters/ Publicitātes foto

Došanās dabā un būšana kustībā ir viens no veidiem, kā varam atpūtināt gan ķermeni, gan prātu. Vasara ir piemērots laiks dabas un jaunu vietu iepazīšanai, dodoties pārgājienos uz tuvākām un tālākām vietām. Lai pirmais pārgājiens nebūtu pēdējais, “Maxima Latvija” kopā ar pieredzējušo komandu treneri Andžeju Reiteru ir sagatavojusi virkni ieteikumu, kā veiksmīgi sagatavoties vienas dienas pārgājienam.

Mugursomas izvēle un kārtošanas secība

Nereti cilvēki domā, jo lielāka mugursoma, jo nopietnāks pārgājiens. Vai arī, ka apjomīgam pārgājienam nepieciešama ietilpīga mugursoma, taču patiesībā viss ir pretēji. Ja pārgājienā izvēlēsieties somu, kas ir mazāka un vieglāka, jūs jutīsieties ērtāk. Vieglas pakāpes pārgājienā līdz 15 km ieteicams izvēlēties somu, kuras tilpums ir 12-15 litri. Turklāt, kārtojot somu, svarīgi pievērst uzmanību mantu ievietošanas secībai, respektīvi – somas apakšā nepieciešams ievietot tās mantas, kas ir smagākas, taču augšpusē – vieglākas. Tāpat nepieciešams plānot, kuras līdzpaņemtās mantas pārgājiena laikā būs nepieciešamas visbiežāk un novietot tās somā vietā, kur tās būs ērti un ātri paņemamas. Piemēram, pārgājienos bieži nepieciešams izmantot nazi, tāpēc ieteicams to novietot somas sāna malā gareniskā pozīcijā, rāvējslēdzēja sākuma pusē. Neskatoties uz to, ka ūdens pudele var būt smagāka, to ieteicams novietot somas augšpusē un vairāk gar sānu, lai ērtāk vairākkārt to izņemt. Savukārt pašā somas augšgalā novietot lietus jaku, lai to varētu pēc iespējas ātrāk paņemt nepieciešamības gadījumā.

Publicitātes foto

Somas sastāvs

Atkarībā no pārgājiena maršruta, ieteicams rūpīgi izvērtēt, ko tajā ņemt līdzi. Dodoties 9-15 km garā pārgājienā būtu ieteicams ņemt līdzi ūdens pudeli, virvi, striķi (gadījumā, ja nepieciešams uzsliet nojumi) uzkodas pusdienām, trauku, kas kalpos gan dzeršanai, gan ēšanai, nazi, apavus, jaku vēsākam laikam, cepuri, lai izvairītos no saules dūriena, saules aizsarglīdzekli ar SPF un pretodu līdzekli, lietus jaku, kā arī, ja pārgājiena laikā plānots peldēties, visu nepieciešamo ūdens prieku baudīšanai. Ieteicams izvēlēties tādu dvieli, kurš ir pēc iespējas mitrumu uzsūcošāks, kā arī saulesbrilles. Tāpat nepieciešams pārgājiena paklājiņš, lai varētu apsēsties jebkurā vietā. Lai arī tas pirmajā acu uzmetienā šķiet grūti nesams, ir veidi, kā to ērti piestiprināt pie somas – katrs paklājs parasti nāk līdzi ar divām gumijām. Lai to ērti piestiprinātu pie somas lencēm, tās aplikt riņķī ap somas lenci un vienu gumijas galu izvilkt cauri otrai, nepieciešams šo darbību atkārtot arī ar otru lenci – tādējādi joprojām varēs pārgājiena paklājiņu aplikt ar gumiju, kas vienlaikus būs arī piestiprināts pie somas lencēm.

Citas noderīgas lietas, ko atcerēties

Pārgājienā jutīsieties tik ērti, cik ērti ir apavi, tāpēc tajā doties nevajadzētu jaunos apavos. Lai arī kāds ir pārgājiena apjoms – apaviem ir jābūt iestaigātiem. Estētisku iemeslu dēļ ieteicams pārgājienā līdzi ņemamās lietas, piemēram, apavus ievietot atsevišķā tam paredzētā maisiņā, tādējādi nodrošinot, ka citas somā esošās lietas netiks ietekmētas ja, piemēram, apavi būs mitri vai netīri. Atceries, ka pārgājienā līdzpaņemtās mantas var kalpot dažādiem nolūkiem, piemēram, līdzpaņemto dvieli iespējams izmantot, lai apsegtos vai patvertos no saules, savukārt pārgājiena paklājiņš pildīs gan savu primāro funkciju – lai cilvēks uz tā varētu apgulties vai apsēsties, kā arī to iespējams izmantot arī kā galdiņu, uz kura uzklāt maltīti.

Pārgājiena maršruta ideja

Andžejs Reiters kopā ar “Maxima Latvija” un Latvijas entuziastiem devās pārgājienā “Kusties, lai labi justos”, lai izzinātu Jaunjelgavas pusi. Šis pārgājiens ir vieglas pakāpes, taču ietver dažus izaicinošus un piedzīvojumiem bagātus posmus, lai izkāptu un iekāptu no ārpus pārceltuves pieturām. Pārgājiena sākums ir Jaunjelgavas RADU tirgū, un 11 km garumā iespējams aplūkot Pētera Grauduļa muzeju “Daiļamatnieka Sēta”, izbaudīt braucienu pa Daugavu un pārcelties uz pretējo krastu Aizkraukles karjeru tuvumā, tālāk iespējams atvilkt elpu, baudīt maltīti vai veidot nojumi Silinieku mežā. Ejot gar Daugavas krastu iespējams virzīties arī Aizkraukles pilsdrupu virzienā, kā arī aplūkot Aizkraukles luterāņu baznīcu – tiek vēstīts, ka 2. Pasaules kara laikā baznīcas torni aizķērusi lidmašīna, tāpēc tas kļuvis šķībs. Virzoties pārgājiena noslēgumam, iespējams pavērot dabu teju kā no putna lidojuma Aizkraukles pilskalnā. Savukārt jau pārgājiena noslēgumā iespējams atveldzēties peldvietā, kas atrodas tuvu kuģīša “Baltā kaza” piestātnei un mērot braucienu pa Daugavu atpakaļ uz Jaunjelgavas krastu. Dodoties centra virzienā, var noslēgt pārgājienu ar skaistu bildi pie Lauvas skulptūras Jaunjelgavas vecpilsētas parka.