Jāziņo par mizgraužiem

Mizgrauža bojāts koks

Foto: RE:CHECK

Ņemot vērā, ka 2017. – 2019. gadā Latvijā vairākās vietās konstatēta mizgrauža pastiprināta savairošanās un zinot, ka egļu astoņzobu mizgrauzis uzskatāms par vienu no visbīstamākajiem meža kaitēkļiem Latvijā, Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus veikt savā īpašumā esošo egļu audžu apsekošanu. Jāapseko 50 gadu un vecākas egļu audzes un jānovēro, vai neparādās mizgrauža bojājumi. Par to liecina samērā reti, ap vienu milimetru lieli caurumi stumbrā – ieskrejas, un, ja pie koka sakņu kakla ir sakrājušās svaigas nobiras jeb brūni mizas milti. Tad meža īpašniekam pēc iespējas ātrāk jāziņo Valsts meža dienestam, zvanot uz kādu no mežniecībām.