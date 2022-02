Izmanto bagātīgo sniega resursu priekam

Alūksniešu Indras un Mihaila Frunzu ģimenes mājas pagalmā Helēnas ielā ik ziemu top dažādas sniega figūras. Arī šis gads nav izņēmums, kad Alūksne aplaimota ar biezu jo biezu sniega kārtu.

Idejas autore bija Indra, bet nu jau šajā nodarbē iesaistījušies arī dēli, vedeklas un mazbērni. Vairākus gadus pēc kārtas pagalmu rotājuši sniega vīri, lieli lāči, mazmeitai, kura nodarbojas ar zirgiem, par prieku veidotas arī zirgu figūras, tapušas sniega pilis, klubkrēsli un dažādi dekori.

“Alūksne ir sniega pilsēta, tādēļ tas, lai radītu prieku sev un citiem, jāizmanto. Pašai man ir veselības problēmas, tādēļ sniega pilsētiņu vairs neceļu. Tomēr sniega šogad bija patiešām daudz – vīrs tīra un tīra pagalmu, kamēr jau aptrūkās vietas, kur to aizvākt,” stāsta I. Frunza. Vīrs iepriekšējos gados nav iesaistījies sniega figūru veidošanā, tādēļ Indrai bija liels pārsteigums, kad viendien viņa, lūkojoties pa logu, ievērojusi, ka Mihails no sniega izveidojis tādu kā uzbērumu, kā sētu, bet ar robiem augšējā daļā. “Es kā paparaci, kas novēro cilvēkus, lai iegūtu sensacionālu informāciju, vēroju viņu un no mājas loga fotografēju. Vēlāk viņš, lai savu izveidoto figūru “atdzīvinātu”, izmantoja arī krāsas baloniņus. Beigās sapratu – mūsu pagalmu tagad rotā milzīgs pūķis, kurš tup uz improvizētas akmeņu kaudzes,” atklāj Indra un piebilst, ka par to tagad atkal priecājas abu mazbērni. Žēl tikai, ka nevar kāpt uz izveidotās sniega figūras, jo apakšā sniegs ir irdens.