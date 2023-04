5 idejas trendīgām Lieldienu dekorācijām

Kaut arī šogad cīņa par dabas pamošanos norit visai spraigi, ziemai spītīgi ietiepjoties un uzkundzējoties ar kārtējo cīruļputeni, pavasaris strauji tuvojas. Un tuvojas arī vieni no sezonas priecīgākajiem un ģimeniskākajiem svētkiem – Lieldienas. Kamēr šur tur Latvijā zemi vēl klāj slābana sniega kārta un līdz plaukstošu pumpuru laikam mazliet jāpaciešas, tas netraucē pavasara sajūtu radīt pašam, ienesot krāsas savā mājoklī. Svētku gaidās mājokļu attīstītāja “Bonava Latvija” interjera speciālisti dalās piecās idejās, kā paša spēkiem izveidot trendīgas Lieldienu dekorācijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Mazo šokolādes olu trakums

Cilvēku mīlestība pret ikoniskajām mini šokolādes oliņām nav zudusi arī šogad. To lieliski apliecina mirkļbirka #minieggseason, kas vietnē TikTok neilgā laikā ieguvusi jau vairāk nekā 7 miljonus skatījumu. Izmanto šos gardumus visur, kur vien saka priekšā iztēle. Saber tos bļodiņās, dekorē ar tiem Lieldienu cepumus vai radi īpašu svētku dekorāciju – Lieldienu koku, olas sakarinot koka zariņos. Tikai atceries saskaņot krāsas – Lieldienās vispopulārākie ir pasteļtoņi, tāpēc, ja sava galda klājuma kompozīcijā izmanto galdautu, sveces, lentes un citus priekšmetus, lūko, lai dekorācijas savstarpēji iederētos un radītu vienotu noskaņu.

Sūnu dekori

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šajā pavasarī sūnas ir viens no centrālajiem elementiem svētku galda noformējumā. Neatkarīgi no tā, vai izmanto sūnas ziedu kompozīcijā, vai novieto uz galda atsevišķi, zaļo augu tekstūra būs pavasarīgi svaigs pieskāriens. Sūnas aug izteikti mitrā vidē, tāpēc nāksies doties uz mežu vai purvu, lai tās savāktu. Kad tas izdarīts, ievieto tās bļodā, dekorāciju pēc tam papildinot ar šokolādes zaķiem, olām vai ziediem. Sūnas ir ļoti labs pamatnes materiāls, tāpēc centies to atbilstoši izmantot – kā galveno elementu, kas atrastos zemāk par citiem dekoriem, gluži kā to dabiskajā stāvoklī dabā.

Pašlocītas svētku salvetes

Šajās Lieldienās pasteļtoņu salvetes ar rakstiem vai ziediem ir neatņemama svētku galda sastāvdaļa. Ja pieproti origami mākslu, vari mēģināt pārvērst salvetes par īstiem mākslas darbiem, izlokot no tām zaķus. Tāpat ar salvešu palīdzību vari padarīt gaidāmos svētkus vēl īpašākus un personiskākus, uzrakstot uz tām kādu svarīgu paziņojumu ģimenes locekļiem vai viesiem. Ja tomēr doma par salvešu locīšanu šķiet nogurdinoša, vari izveidot kādu rotaļīgu salvešu turētāju vai ar salvetes palīdzību pie galda piederumiem piesiet vārda birku, ja paredzētas svētku vakariņas vai viesības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Septiņdesmito gadu stils un margrietiņu raksti

Drosmīgi ziedu raksti, kas bija tik populāri septiņdesmitajos gados, ir atgriezušies, lai piedzīvotu slavas brīdi tieši šajās Lieldienās. Īpaša loma, pateicoties saules dzeltenajam tonim, atvēlēta margrietiņām. Ja izdodas sagādāt dzīvos ziedus, tos var kombinēt ar mākslīgajiem ziediem vai niedru kātiem, kas rotāti ar lentēm. Vāzes vietā var izmantot arī vīna pudeli. Margrietiņas rakstu vari integrēt arī citās galda dekorācijās, piemēram, salvetēs un galdautā. Taču, ja gribas kaut ko patiešām neaizmirstamu, izveido arku no pasteļkrāsas baloniem un izrotā ar margrietiņu ziediem, kas izgriezti no papīra.

Lieldienu vainagi

Tematiskie svētku vainagi, kas bija ļoti pieprasīti pērn, šajās Lieldienās atgriežas vēl pārliecinošāk. Rotā vainagu ar olām, ziediem vai spalvām, savienojot un nostiprinot tos ar floristikas stiepli, kas saturēs kompozīciju kopā. Vari vainagu veidot tikai no viena veida ziediem vai arī apvienot dažādus pavasara ziedus un zaļumus, iegūstot krāsainu un košu rotu, kas lieliski iederēsies ne vien uz svētku galda, bet arī pie ieejas durvīm.

Foto: pexels.com, unsplash.com