32 % Latvijas iedzīvotāju nekad nav veikuši zobu higiēnu, ģimenes ārstu apmeklē retāk

Saskaņā ar Mana Aptieka & Apotheka 2022. gadā veiktā Veselības indeksa pētījuma rezultātiem lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju jeb 71 % uzskata, ka pietiekami rūpējas par savu veselību, tomēr vienlaikus pētījuma dati rāda, ka cilvēki pēdējo divu gadu laikā savu ģimenes ārstu apmeklējuši retāk. Turklāt zobu higiēnistu nekad savā dzīvē nav apmeklējis katrs trešais Latvijas iedzīvotājs.

Aicinot iedzīvotājus atbildēt uz jautājumu: “Cik lielā mērā jūs preventīvi rūpējaties par savu veselību?” Mana Aptieka & Apotheka 2022. gadāveiktajā Veselības indeksa pētījumā tikai 15 % aptaujāto atzina, ka dara to regulāri, bet 56 % respondentu atbildēja, ka par savu veselību rūpējas, bet ne regulāri. Lai arī kopumā pārliecinošs iedzīvotāju vairākums (71 %) uzskata, ka pietiekami gādā par savu veselību un tās profilaksi, analizējot sīkāk pētījuma datus, izkristalizējas patiesā aina – pēdējo gadu laikā ārstus un speciālistus iedzīvotāji sākuši apmeklēt arvien retāk. Piemēram, divu gadu laikā par 3 % samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri apmeklējuši savu ģimenes ārstu. Salīdzinājumam – 2020. gada pētījumā 73 % respondentu atzīmēja, ka pēdējā gadā ir vērsušies pie sava ģimenes ārsta, bet 2022. gadā šis skaits sarucis līdz 70 %.

“Iespējams, ka ģimenes ārstu apmeklējuma skaita samazinājums pēdējo divu gada laikā ir saistīts arī ar Covid-19 pandēmijas laikā daļēji ierobežotu ģimenes ārstu pieejamību. Vienlaikus iedzīvotājiem būtu jāņem vērā, ka rūpes par savas veselības profilaksi nozīmē ne tikai veselīga uztura paradumu ievērošanu, regulāras fiziskās aktivitātes un slikto ieradumu mazināšanu, bet arī regulāras profilaktiskās apskates, izmeklējumus, tai skaitā laboratoriskos, lai pārliecinātos par saviem veselības rādītājiem, kā arī ļoti būtiska ir regulāra visu ārsta izrakstīto zāļu pareiza lietošana. Regulārai veselības profilaktisko pasākumu veikšanai ir liela nozīme savlaicīgu veselības problēmu identificēšanā, tāpēc veselības problēmu gadījumā ģimenes ārsts jāapmeklē tik bieži, cik nepieciešams, bet no 40 gadu vecuma reizi gadā katram iedzīvotājam būtu ieteicams apmeklēt savu ģimenes ārstu, lai veiktu profilaktisko apskati, izvērtētu vispārējo veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā ģimenes ārsts varētu ieteikt papildu izmeklējumus vai konsultācijas pie citiem speciālistiem. Mums pašiem jābūt proaktīviem, ja vēlamies saglabāt labu veselību un labsajūtu, un savlaicīgai ārstu apmeklēšanai un pareizai izrakstīto zāļu lietošanai tajā ir ļoti būtiska nozīme,” norāda aptieku apvienības “Mana aptieka” farmaceite “Tukuma Centra aptieka” vadītāja Agnese Ritene.

Ģimenes ārstu biežāk apmeklē sievietes un seniori

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem ģimenes ārstu pēdējā gada laikā sievietes apmeklējušas salīdzinoši biežāk, nekā vīrieši. Vismaz vienu reizi ģimenes ārstu pēdējā gada laikā apmeklējuši 75 % no aptaujātajām sievietēm, savukārt vīrieši – 63 %. Vienlaikus gan jāatzīmē, ka, raugoties uz situāciju retrospektīvi, redzams, ka salīdzinājumā ar 2020. gada pētījuma rezultātiem arī sieviešu skaits, kuras vismaz reizi pēdējā gada laikā apmeklējušas savu ģimenes ārstu, ir samazinājies par 7 %.

Ņemot vērā, ka gados vecākiem cilvēkiem biežāk nepieciešams lietot dažādus medikamentus un veikt izmeklējumus, attiecīgi likumsakarīgi ir arī Mana Aptieka & Apotheka Veselības indeksa pētījuma rezultāti, kas apliecina, ka tieši gados vecāki cilvēki, salīdzinot ar citām vecuma grupām, ir tie, kuri visbiežāk konsultējas ar savu ģimenes ārstu. Ja iedzīvotāju vecuma grupā 18-24 gadi savu ģimenes ārstu pēdējā gada laikā apmeklējis vien katrs otrais iedzīvotājs jeb 56 %, vecuma grupā 45-54 gadi to darījuši 72 % iedzīvotāju, tad vecuma grupā 64-75 gadi savu ģimenes ārstu pēdējā gada laikā vismaz reizi apmeklējuši 83 % aptaujāto respondentu. Vienlaikus gan jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar 2020. gada pētījuma rezultātiem arī vecuma grupā 64-75 gadi par 6 % samazinājies iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā apmeklējuši savu ģimenes ārstu, bet tas varētu būt saistīts ar ierobežotu ģimenes ārstu pieejamību Covid-19 pandēmijas laikā, tai skaitā ar to, ka ārsti pandēmijas laikā daļēji savus pacientus konsultēja arī attālināti.

Katrs trešais iedzīvotājs ne reizi nav apmeklējis zobu higiēnistu

2022. gadā veiktā Mana aptieka & Apotheka Veselības indeksa pētījuma rezultāti rāda, ka zobārstu pēdējā gada laikā apmeklējis vien katrs trešais Latvijas iedzīvotājs, 28 % pie zobārsta bijuši vienu līdz divus gadus atpakaļ, savukārt teju 40 % iedzīvotāju zobārstu apmeklējuši pirms trīs vai vairāk gadiem. Raugoties uz 2019. gada pētījuma datiem, redzams, ka iedzīvotāju skaits, kuri zobārstu apmeklējuši pēdējā gada laikā, ir samazinājies par 7 %. Sievietes salīdzinoši biežāk nekā vīrieši – attiecīgi 45 % un 33 % – pēdējā gada laikā vismaz reizi apmeklējušas zobārstu. Vienlaikus ir saskatāma arī likumsakarība – iedzīvotāji, kuri kopumā savu dzīvesveidu vērtē kā veselīgu un vairāk rūpējas par savu veselību, salīdzinoši biežāk arī apmeklējuši zobārstu pēdējā gada laikā.

Satraukumu raisa fakts, ka katrs trešais jeb 32 % no aptaujātajiem respondentiem norādījuši, ka ne reizi nav apmeklējuši zobu higiēnistu. Turklāt to respondentu skaits, kuri pēdējā gada laikā apmeklējuši zobu higiēnistu, salīdzinot ar 2019. gada pētījuma datiem, samazinājies no 19 % līdz 16 %.

Pētījuma rezultāti liecina, ka zobārsta un zobu higiēnista apmeklētībai ir vistiešākā saistība ar iedzīvotāju ienākumiem un maksātspēju. To iedzīvotāju vidū, kuri pēdējā gada laikā apmeklējuši zobārstu vai zobu higiēnistu, ir teju divas reizes vairāk iedzīvotāju ar augstiem vai vidēji augstiem ienākumiem salīdzinājumā ar iedzīvotāju grupu, kuriem ir vidēji zemi vai zemi ienākumi. Šis fakts, iespējams, apliecina to, ka salīdzinoši augstās zobārstniecības pakalpojumu izmaksas nevar nosegt visi iedzīvotāji.