Ziedo 1000 kilogramus produkcijas Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai”

Foto: Publicitātes

Noslēdzot labdarības akciju-fotokonkursu “Atklāj putru ar “Herkuless”!”, AS “Rīgas Dzirnavnieks” ziedojis Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai” 1000 kilogramus produkcijas, lai palīdzētu atbalstīt vairāk nekā 500 trūkumā nonākušu ģimeņu, teikts “Herkuless” paziņojumā.

“Herkuless” un Latvijas Samariešu apvienības realizētais labdarības projekts Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” pateicas katram, kurš paveica labu darbu un iesaistījās akcijā, iesūtot savas iemīļotākās putras fotogrāfiju sociālajā medijā “Facebook”.

“Šogad esam snieguši atbalstu ar pārtiku jau vairāk nekā 13 000 trūkumā nonākušo cilvēku. Esam pateicīgi “Rīgas Dzirnavnieks” par sadarbību un sniegto atbalstu, kas ļaus palīdzēt vēl vairāk līdzcilvēkiem. Šobrīd, kad strauji pieaug pārtikas cenas un maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, mūsu palīdzība ir ļoti nozīmīga. Tas ir būtisks atbalsts cīņā ar izsalkumu un sociālo atstumtību,” stāsta Latvijas Samariešu apvienības projekta “Paēdušai Latvijai” vadītāja Agita Kraukle.

Lai arī sākotnēji “Herkuless” apņēmās par katru saņemto putras bildi ziedot vienu kilogramu produkcijas “Paēdušai Latvijai”, akcijas noslēgumā uzņēmums papildināja labo darbu apjomu, palielinot to no 109 līdz 1000 kilogramiem, lai šajā sarežģītajā laikā palīdzētu pēc iespējas vairāk tiem cilvēkiem, kam atbalsts ir īpaši nepieciešams.

2020. gadā Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” izsniegusi 7100 pārtikas paku, tādējādi palīdzot vairāk nekā 20 600 trūkumā nonākušiem cilvēkiem visā Latvijā. Paku saturu veido no ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju ziedotajiem pārtikas produktiem, savukārt naudas ziedojumus izmanto trūkstošo preču iegādei. Sadarbojoties ar vietējām labdarības organizācijām un pašvaldību sociālajiem dienestiem, produkti nonāk pie tiem iedzīvotājiem, kam atbalsts ir īpaši svarīgs. Visbiežāk pārtikas pakas saņem trūcīgās ģimenes ar vairākiem bērniem un seniori.

“Esam pateicīgi ikvienam, kurš iesaistījās, un gandarīti, ka labdarības akcijā-fotokonkursā saņēmām ne tikai brīnišķīgas fotogrāfijas, bet arī daudz uzmundrinošu vārdu. Tas mūs iedvesmoja darīt vēl vairāk un atbalstīt Pārtikas banku “Paēdušai Latvijai” ar 1000 kilogramiem produkcijas! Tāpat novērojām, ka sekotājiem patiesi izdevās “atklāt putru”, iedvesmojoties no citu dalībnieku piedāvātajām putru receptēm,” norāda “Rīgas Dzirnavnieks” pārdošanas un loģistikas direktore Iveta Švarce.

Jau ziņots, ka labdarības akcija “Atklāj putru ar “Herkuless”” fotokonkursa veidā norisinājās AS “Rīgas Dzirnavnieks” zīmola “Herkuless” sociālā medija “Facebook” lapā no 1. līdz 25. oktobrim. Ikviens bija aicināts iesaistīties un iesūtīt savas mīļākās putras foto ar īsu aprakstu par sastāvdaļām un to, kādēļ tieši šī recepte viņam ir īpaša. Par katru iesūtīto bildi “Rīgas Dzirnavnieks” apņēmās ziedot vienu kilogramu produkcijas labdarībai – Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai”.

Savukārt fotokonkursa noslēgumā “Herkuless” noskaidroja to putras fotogrāfiju, kas ieguva visvairāk balsu ar reakcijām, komentāriem un dalīšanās reizēm. Uzvarētāja Lauma Vecumniece saņems bagātīgu produktu grozu no “Herkuless” un 100 eiro dāvanu karti no akcijas atbalstītājiem – veikalu tīkla “top!”!