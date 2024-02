Alūksnieši lidostā sagaida pasaules vicečempionu biatlonā – alūksnieti Andreju Rastorgujevu

“Šodien svētki, jo īpaši – alūksniešiem,” tā par šīs dienas notikumu vēsta “Panorāma”. Tā ir – pasaules čempionātā biatlonā sudraba medaļu izcīnījušo alūksnieti Andreju Rastorgujevu šovakar Rīgas lidostā sagaidīja līdzjutēju pūlis, apmēram pussimts līdzjutēju. Liela daļa no biatlona draugiem bija no biatlonista dzimtās pilsētas Alūksnes – Andreja ģimene, draugi, Alūksnes Sporta skolas un Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji, arī iepriekšējie un tagadējie treneri, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Izglītības un zinātnes ministrijas un sponsoriem. Klātienē sagaidīšanu fiksēja arī “Alūksnes un Malienas Ziņu” žurnāliste Laura Felša.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Andrejs ir pārrakstījis Latvijas biatlona vēsturi, mēs ļoti ar viņu lepojamies. Šāds fantastisks sporta panākums mēdz būt tikai vienreiz dzīvē, tādēļ mums ir svarīgi būt klāt arī viņa sagaidīšanas brīdī Rīgas lidostā un sveikt novadnieku klātienē,” teica Alūksnes Sporta skolas direktore Līga Tomsone.

Lidostā Andreju sagaidīja arī viņa ģimene. Andreja mamma Tatjana atklāja, ka Andrejam viņas ierašanās bija pārsteigums! Savukārt māsa Jeļena laikrakstam atzina: “Beidzot Andrejs varēja parādīt, uz ko viņš ir spējīgs! Un viņš ir spējīgs vēl vairāk!”

Jāatgādina, ka A. Rastorgujevs svētdien Nove Mesto pasaules čempionātā biatlonā izcīnīja sudraba medaļu 15 kilometru sacensībās ar kopējo startu, izcīnot savu lielāko panākumu karjerā un arī Latvijas biatlona vēsturē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pēdējo šaušanu viņš sasniedza 12 sekundes aiz līdera Juhannesa Tīngnesa Bē un nepilnas 20 sekundes priekšā trešās vietas īpašniekam Tarjei Bē. Kā sarunā ar medijiem atzina Rastorgujevs, pirms pēdējās ugunslīnijas viņam nav ataususi atmiņā iepriekšējo sacensību pieredze. “Maz atceros iepriekšējās sacīkstes un cenšos koncentrēties šodienai. Jādzīvo šodienai un jādara, lai visu izdarītu šodienā,” teica biatlonists. “Tagad esmu krietni noturīgāks un spēju savākties. Ir pienācis briedums,” par savu izaugsmi teica A. Rastorgujevs.

Kā pēc sacensībām sarunā ar “Latvijas Televīziju” minēja Andrejs, sudraba medaļas pasaules čempionātā bijis tikai viens no mazajiem mērķiem. “To jūs vēl redzēsiet nākotnē,” runājot par lielajiem mērķiem, pauda Rastorgujevs. “Daudz nerunāsim, taču pamazām uz to pusi virzāmies.”

Tāpat biatlonists pastāstīja, ka saņēmis apsveikumus no daudzām biatlona nācijām, taču ne visi konkurenti bijuši priecīgi par viņa izcīnīto godalgu, ņemot vērā to, ka viņš nesen bija diskvalificēts par antidopinga noteikumu pārkāpumu. “Prieks bija par to, kā mēs to kopā paveicām, nevis tikai es individuāli,” komandas sniegumu izcēla A. Rastorgujevs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šis ir ievērojams sasniegums biatlona vēsturē. Līdz šim no latviešiem tikai Ilmāram Bricim bija pasaules čempionātu medaļas – divas bronzas godalgas 2001. gadā 20 kilometru individuālajā distancē un 2005. gadā desmit kilometru sprintā.

Pievienojamies apsveicējiem! Vairāk lasiet nākamajā laikraksta numurā! Paldies Alūksnes Sporta skolai par atbalstu reportāžas sagatavošanā!

Foto: Laura Felša