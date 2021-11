Pārmaiņas VUGD Smiltenes posteņa vadībā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes (VRB) Valkas daļas Smiltenes posteņa vadībā šoruden notikušas nozīmīgas pārmaiņas. Līdzšinējais komandieris ir stājies VRB Dienesta sektora operatīvā dežuranta amatā, bet Smiltenes posteņa komandiera amatā iecelta virsleitnante Ineta Blusa – Blusiņa, kura līdz šim pildīja VUGD Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas Vidzemes reģiona Zvanu centra inspektores dežurantes pienākumus, vēsta VUGD pārstāve Sandra Vējiņa.

VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns atzinīgi novērtē gan I. Blusas – Blusiņas darbu, gan citu VUGD kolēģu, kuras arī agrāk ir pildījušas struktūrvienības komandiera pienākumus, piemēram, Alsungā un Limbažos, veikumu. I.Zitāns piebilst: “Būtiskākais šķērslis, lai dienestā posteņa komandiera un ugunsdzēsēja glābēja profesijā varētu strādāt arī sievietes, ir materiāli tehniskais nodrošinājums, jo lielākā daļa depo ēku ir novecojušas un neatbilst ne tikai mūsdienu ugunsdzēsēju glābēju darba specifikai, bet arī ikdienas vajadzībām – telpas, kurās jāuzturas gaidot izsaukumu, daudzviet ir neatbilstošas. Šobrīd pilnībā labiekārtots ir VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2.daļas depo Jaunpils ielā, Rīgā, kur patlaban strādā arī ugunsdzēsēja glābēja. Arī Smiltenes postenis ir viens no dažiem depo visā Latvijā, kas uzbūvēts no jauna – moderns un labiekārtots. Tas nav nekas neierasts, ka dienesta pienākumus pilda arī sievietes. Šobrīd VUGD 11% no nodarbinātajiem ir sievietes dažādos amatos. Tas nozīmē tikai to, ka dienestā nav nozīmes amatpersonu dzimumam. Svarīga ir vēlme būt komandā un pildīt svarīgāko dienesta misiju – glābt dzīvības”.

Smiltenes posteņa komandiere atzīst, ka jau šobrīd droši var teikt, ka atrodas īstajā vietā. I.Blusa – Blusiņa uzsver: “Būt par daļu no dienesta un organizēt struktūrvienības ikdienu – tas bija kluss sapnis, kas nu ir piepildījies. Kļūstot par Smiltenes posteņa komandieri, saprotu, ka saņemu gan VUGD, gan VRB vadības uzticības apliecinājums, kuru solu nostiprināt”.

Virsleitnante I.Blusa – Blusiņa dienestu VUGD VRB sāka 2010.gadā, kļūstot par dispečeri; 2017.gadā iecelta inspektores dežurantes amatā. 2021.gada sākumā viņa absolvēja Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, bet šobrīd turpina izglītību Rīgas tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, apgūstot programmu ”Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”. I.Blusa – Blusiņa dienesta laikā saņēmusi arī vairākus VUGD apbalvojumus.