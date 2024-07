Orientēšanās spēle “20 gadi – 20 sasniegumi!”

Atzīmējot Latvijas 20.gadadienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, Europe Direct centrs Gulbenē aicina piedalīties orientēšanās spēlē, apmeklējot 20 objektus Alūksnes, Gulbenes un Madonas novados, kuru izveidē vai atjaunošanā ir izmantots Eiropas Savienības finansējums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Spēle notiek līdz 1.augustam.

Spēlē var piedalīties šādos veidos:

aizpildi spēles uzdevumu veidlapu tiešsaistē: https://ej.uz/20gadiES, foto iesniedz šeit: spele20gadi@gulbenesbiblioteka.lv spēles uzdevumu lapas saņem drukātā veidā Europe Direct Gulbene centrā Gulbenes novada bibliotēkā, Alūksnes novada bibliotēkā vai Madonas novada bibliotēkā – darba laikā, šeit arī iesniedz atbilžu lapas un attēlus digitālā veidā.

Par katru pareizi izpildītu uzdevumu tiek piešķirti 2 punkti (kopā 40). Tie individuālie spēlētāji vai komandas, kuri būs apmeklējuši vismaz 10 objektus un ieguvuši visvairāk punktus, piedalīsies izlozē, no kuriem tiks izlozēti 3 atbilžu iesniedzēji, kuri saņems dāvanu karti 100 eur vērtībā pēc izvēles : no Ērgļu stacijas, no Velo ostas Alūksnē vai no brīvdienu mājas “Purenes” Gulbenes novadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Spēles rezultāti, kā arī pareizās atbildes tiks paziņotas 2.augustā https://www.facebook.com/EDGulbene. Organizatori sazināsies ar visiem uzvarētājiem personīgi.