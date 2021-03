Īpašā brokastu karstmaize gavēņa laikā

Publicitātes foto

Visbiežāk gavēņa laikā cilvēki ievieš izmaiņas savā uzturā un maina ēšanas paradumus, atsakoties no gaļas, zivīm un saldumiem, meklējot veģetāras alternatīvas gardai un sātīgai maltītei. Šefpavārs Raimonds Zommers iesaka izmēģināt ātri pagatavojamu, vienkāršu un gardu recepti, kas prasa pavisam maz laika – ciabatta ar četriem sieriem un saulē kaltētiem tomātiem. Tā būs lieliski piemērota recepte brīvdienu brokastīm, lai pārmaiņu pēc nomainītu jau ierasto brokastu omleti vai sviestmaizes.

“Cilvēki, šķiet, jau ir noguruši ne tikai no vīrusa un ziemas, bet nu jau arī no rutīnas ikdienas maltītes, tāpēc ar pavisam vienkāršām receptēm aicinu izvairīties no vienveidības un dažādot ikdienu arī virtuvē. Šī vienkāršā recepte ir ļoti viegla un labi “piesien dūšu” pirms kādas garākas brīvdienu pastaigas,” stāsta šefpavārs Raimonds Zommers.

Sastāvdaļas:

1 gab. ciabatta ar olīvām

2 ēd.k. olīveļļa

4 ēd.k. adžika

4 gab. svaigi tomāti

100 g olīvas

100 g saulē kaltēti tomāti

120 g Camamber siers

100 g Dor blu siers

70 g kazas siers

100 g Mozarellas siera bumbiņas

1 ēd.k. laima sula

100 g zaļumu mix

Sāls, pipari

Pagatavošana:

Ciabattu griež uz pusēm gareniskā virzienā. Mīksto maizes pusi apslaka ar olīveļļu un liek uz cepampannas, kas noklāta ar cepampapīru. Bļodiņā liek kubiņos sagrieztus tomātus, pievieno adžiku, uzkaisa sāli, iespiež laima sulu un visu samaisa. Pagatavoto mērci uzsmērē uz maizes, pa virsu liek olīvas un saulē kaltētus tomātus, maizi bagātīgi pārber ar visa veida sieriem palielos gabalos. Liek cepties uzkarsētā cepeškrāsnī uz 200 grādiem, cep aptuveni 10 minūtes. Kad ciabatta ir gatava, pa virsu izkārto salātus, uzber piparus un bauda gardo maltīti.