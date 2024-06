Tilts starp civilo un militāro pasauli

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Aigars Ribušs: “Uzskatu, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam vajadzētu stāties Zemessardzē!”Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” priecājas par veiksmīgo sadarbību ar Zemessardzi, kas mūsdienās ir īpaši nozīmīgi – iedzīvotājiem ir svarīgi zināt, ka viņi ir drošībā un arī – kā pašiem parūpēties par savu drošību. Starpnieks šajā sadarbībā ir alūksnietis Aigars Ribušs. Šoreiz ne tikai par Zemessardzi, bet par pašu Aigaru. Viņš ar ģimeni dzīvo Jaunannā un ir trīs dēlu (Gustavs - 14 gadi, Patriks - 12 gadi un Mārtiņš - deviņi gadi) tētis, Zemessardzes 31. kājnieku bataljona kaprālis komunikācijas speciālists, aktīvs un atsaucīgs cilvēks. Sarunā ar žurnālisti viņš uzsver to, ka ikvienam iedzīvotājam jādomā par Latvijas aizsardzību.Latvijā ir tikai viena valodaLūgts sevi noraksturot, Aigars saka - esmu izpalīdzīgs un patriotisks. “Esmu alūksnietis jau piektajā paaudzē. Patriotisms manī ir kopš bērnības, tikai tad varbūt to neapzinājos,” sarunas sākumā saka A. Ribušs. Ne visi pēc mācībām un pirmās darba pieredzes citā pilsētā atgriežas Alūksnē, bet ir arī izņēmumi, kas pulcē mūsu novada iedzīvotāju skaitu. “Mācījos Rīgā, kur pēc studijām uzsāku darbu “Parex bankā”. Tad sapratu, ka vēlos padziļinātāk apgūt angļu valodu, un devos kopā ar ģimeni uz Angliju. Plāns bija – trīs mēneši, kas ievilkās uz trīs gadiem,” stāsta mūsu novada patriots. Kad dēlam vajadzējis uzsākt skolas gaitas, atgriezušies Alūksnē. Cik gan daudz mūsu novadnieku nepieņem šādu lēmumu un paliek svešās zemēs? Lūk, te arī pierādās patriotisms. Aigars ar vislielāko prieku atgriezies savā dzimtajā Jaunannā un uzsāka darbu Alūksnes Tūrisma informācijas centrā. “Te noderēja manas angļu valodas zināšanas un iepriekšējā pieredze bankā, kur svarīga komunikācija ar cilvēkiem. Pats galvenais trumpis - es mīlu Alūksnes novadu, man patīk visiem stāstīt par šo vietu,” smaidot saka novadnieks.Viņš ir kategorisks valodas jautājumos. Saprotami, ka Anglijā viņš runāja angliski, Latvijā runā latviski. “Man jāprot tās valsts valoda, kurā tobrīd dzīvoju, – tā ir cieņa pret valsti. Tāpat katram, kurš dzīvo Latvijā. Un Latvijā ir tikai viena valoda,” viņš uzsver.Dinamisks darba ritmsDaudziem no mums pienāk mirklis, kad saprotam, – kaut kas dzīvē jāmaina. Tā bija arī A. Ribušam – viņš izvēlējās militāro pasauli. “Iestājos Zemessardzē, kur pabeidzu pamatapmācību, un tad aizgāju uz profesionālo dienestu – šobrīd, jau piekto gadu, esmu profesionālā dienesta karavīrs Zemessardzes 31. kājnieku pulkā,” lepns ir A. Ribušs.