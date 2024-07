Nesakārtota dokumentācija apdraud ēkas drošību

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jau kopš pavasara pie ēkas sienas Pils ielā 27, Alūksnē pagalma pusē iegruvusi dziļa bedre. Vēl vairāk tā izskalojusies lielo lietavu laikā maijā un tagad nesalabota draud iebrukt, aizraujot sev līdzi ēkas ieejas kāpnes, lieveni un, iespējams, arī pašu māju. Par to nobažījušies ēkas īpašnieki – kooperatīvā sabiedrība “Alūksnes dārzkopis” un tās valdes priekšsēdētāja Linda Frunza, kura vērsās redakcijā ar lūgumu skubināt atbildīgās iestādes problēmu novērst. Izrādījās, atrisināt to nav vienkārši, jo minētā teritorija, tur esošās ēkas un komunikācijas pieder trīs īpašniekiem, kas sarežģī jebkurus remontdarbus.Apgrūtināta piekļuveInženiertehniskās komunikācijas, kas ierīkotas zem ēkām Pils ielā 27, ir Alūksnes novada pašvaldības īpašums. Zeme, uz kuras atrodas ēkas, ir privātīpašums, bet ēka, pie kuras bedre izveidojusies, pieder dārzkopības kooperatīvam “Alūksnes dārzkopis”. Pašvaldības iestādes “Spodra” vadītāja Vēsma Čugunova redakcijai apstiprina, ka minētā problēma viņai ir zināma, un pašvaldība vēlas sakārtot savu īpašumu, tomēr ir apstākļi, kas to liedz izdarīt.