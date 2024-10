Lai pārmaiņas notiktu, tās ir jāsāk

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Reforma izglītībā bija vajadzīga, un par to liecina vairāki faktori. Arī citas reformas bija nepieciešamas, jo dzīve ievieš korekcijas, viss attīstās un mainās. Pilnīgi saprotams, ka katrā lietā ir kaut kas pozitīvs un arī kaut kas negatīvs. Izvērtējot jādomā, kur vairāk pozitīvā ilgtermiņā. Pateicoties drosmīgiem lēmumiem, Alūksnes novadam nebija vajadzības pāriet uz četru darba dienu nedēļu un finanšu situācija nav tik kritiska,” saka Alūksnes novada pašvaldības domes deputāte Ilze Līviņa (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” -“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”).- Kas pamudināja pirms trīs gadiem pedagoģi, skolas direktori, orķestra defilē programmas vadītāju startēt vēlēšanās?- Vēlēšanās biju startējusi arī iepriekš, turklāt neesmu mainījusi politisko pārliecību – vienmēr esmu bijusi Nacionālās apvienības atbalstītāja. Visa sākums meklējams jau deviņdesmitajos gados - laikā, kad absolvēju Alūksnes 1. vidusskolu un biju apzinātā vecumā, lai saprastu un izprastu nacionālās vērtības. Labs piemērs bija tētis Ivars Caune, kurš iesaistījās Latvijas Tautas frontes darbībā, iestājās par brīvu Latviju, balsoja par Latvijas Republikas Neatkarības deklarāciju. Tā bija mūsu ģimenes būtība – nacionāls noskaņojums, tādēļ pats par sevi saprotams, ka arī es izvēlējos tieši šo politisko spēku. 2011. gadā startēju Saeimas vēlēšanās no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. Vidzemes reģiona sarakstā man bija 22. kārtas numurs, bet ar vēlētāju atbalstu pacēlos līdz 12. vietai. Saeimā gan neiekļuvu, jo apvienībai tolaik vietu skaits Saeimā bija mazs. Arī pašvaldību vēlēšanās biju startējusi iepriekš, no saraksta “Alūksne un novads - mūsu zeme”. Pirms trīs gadiem kandidēt jau kā no Nacionālās apvienības uzrunāja Druvis Tomsons un es piekritu.