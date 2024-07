Atbalstīs divas iedzīvotāju idejas

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldība izdos saistošos noteikumus līdzdalības budžeta noteikšanai. Deputāti lēmuši, ka līdzdalības budžetā konkrētajā gadā konkursa realizācijai piešķirs līdzekļus ne vairāk kā divu projektu realizācijai un kopējo finansējumu noteiks 0,5 % apmērā no kārtējā gada pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Turklāt, lai finansējumu saņemtu, projektam jāatbilst pašvaldības noteiktiem kritērijiem, pretējā gadījumā to realizēt par pašvaldības līdzekļiem nebūs iespējams.Gan fiziska persona, gan padomeApspriežot šo jautājumu pašvaldības Finanšu komitejas sēdē, deputāts Arturs Dukulis atbalstīja izstrādāto nolikumu, vienīgi vēlējās zināt, vai projekta pieteikumu līdzdalības budžeta saņemšanai var ierosināt fiziska persona vai iedzīvotāju padome. Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina paskaidroja, ka to var ierosināt gan fiziska persona, gan iedzīvotāju padome.