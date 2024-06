Aizvadīta pēdējā vecāku grupu tikšanās

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Aizvadīta pēdējā to vecāku atbalsta grupas tikšanās, kuriem kāds no bērniem cieš no funkcionālajiem vai garīgās atpalicības traucējumiem, kā arī hroniskām saslimšanām, kā, piemēram, diabēts, celiākija un citām. Šādas tikšanās rīkot Alūksnē 2003. gadā biedrību “Velku biedrība” aicināja bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centra “Saulstariņi” vadītāja Māra Podkalne. Līdz ar “Velku biedrības” darbības izbeigšanu šogad šādas tikšanās vairs nerīkos iepriekšējā formātā.Biedrībai laiks iet pelnītā atpūtā“Velku biedrības” valdes locekle Liāna Velka uzsver, ka vecāku atbalsta grupu uzsākšanās laikā tas bija jaunums, un šo gadu laikā izdevās veikt daudzus uzlabojumus, vairot izpratni un sniegt zināšanas. “Ticam, ka arī šī grupa turpinās savu darbu, jo esam šo gadu laikā sasnieguši ļoti daudz, bet nu mūsu biedrībai ir laiks iet pelnītā atpūtā. Dažus projektus pārņems citas biedrības, bet atbalsta grupu projekts gan vairs neturpināsies. Izbeidzam biedrības darbu, jo uzskatu, ka vietā jānāk jaunajiem un visu, ko varējām sniegt, esam jau snieguši,” teic L. Velka.