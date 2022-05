“Vivus.lv MTB maratons” atgriežas Alūksnē ar dubultposmu

Foto: www.mtb-maratons.lv

Šogad velosacesnības “Vivus.lv MTB maratons” atgriežas Alūksnē ar diviem posmiem. Sacensību starts sestdien, 21. maijā un svētdien, 22. maijā Alūksnes novada sporta bāzē “Mežinieki”. Pagājušajā velosacensību sezonā organizatori ieviesa jaunu sacensību formātu – dubultposms, kurā vienā no posmiem starts tiek dots ar intervālu metodi. Tāpēc arī šogad Alūksnē pirmajā dienā plānota dinamiskāka trase 16 km garumā pa “Mežiniekiem” ar intervālu startu, savukārt otrajā dienā klasika – kopīgais starts, un distancē dosies apkārt gleznainajam Alūksnes ezeram.

Skatītāji aicināti just līdzi visiem alūksniešiem, kuri startēs. “Mežiniekos” būs grūti iebraukt ar auto, jo daudz sportistu ieradīsies ar savu transportu. Sestdien var nākt tāpat ar kājām vai atstāt auto biatlona trases tuvumā, doties gar Alūksnes novada vidusskolu Dūņezera virzienā un just līdzi kādā no meža takām. Svētdien alūksniešiem un pilsētas viesiem, esot piesardzīgiem, lieliskākā sacensību vērošana un dalībnieku sveikšana būtu Pilssala un parku teritorijas. Šī ir lieliska tradīcija un Alūksnes burvība, ka iedzīvotāji var atpūsties un reizē būt sacensību līdzjutēji. Šāds posms “Vivus MTB maratonā” ir vienīgais sezonā. Organizatori ir pateicīgi pašvaldībai par pretimnākšanu un iedzīvotājiem par lielo interesi. Būs ļoti daudz Alūksnes riteņbraucēju – vadošie – Oskars Muižnieks un Beāte Kovgere. Beāte šogad vēl nav startējusi, jo iedzīvojusies traumā, un šis viņai būs pirmais starts čempiones titula aizstāvēšanai. Protams, startēs arī vīri un viņu komandas, piedalīsies arī veterāni, kā Gunārs Rozenbergs, kurš ir viens no distanču autoriem.

Organizatori lūdz visus autovadītājus, kuri šajā nedēļas nogalē dosies ceļā, Alūksnē un Alūksnes ezera apkārtnē būt piesardzīgākiem un saprotošākiem. Ja ir brīdinājuma zīmes – samazināt ātrumu. Arī kājāmgājējiem lūgums būt uzmanīgiem, pastaigājoties Tempļa kalna un Muižas parka apkārtnē, kā arī Pilssalas teritorijā un uz tiltiem, bet droši uzmundrināt un atbalstīt velobraucējus. Iepriekš jau pateicoties par sapratni, satiksme nekur slēgta netiks, jo sportistiem būs jāsadzīvo ar autovadītājiem. Tā var būt mazliet apturēta, radot iedzīvotājiem minimālas neērtības.