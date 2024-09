Veiksmīgs turnīrs galda tenisā

Kā ierasts, rudens pusē Alūksnē pulcējas galda tenisisti, lai izspēlētu Alūksnes novada atklāto čempionātu galda tenisā. Šoreiz čempionāts pirmo reizi aizvadīts Alūksnes Sporta centrā, kurā piedalījās 28 dalībnieki no daudzām Latvijas vietām. Šīs bija arī pirmās sacensības Alūksnē, kurās bija iespējams iegūt punktus Latvijas galda tenisa reitingā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Augsts līmenis

Alūksnes novada vadošais spēlētājs un sacensību organizators Aivars Dulbergs pastāstīja, ka uz sacensībām bija ieradies ļoti spēcīgs dalībnieku sastāvs, tālākā dalībniece bija atbraukusi no Bauskas. “Šoreiz mūsu puses galda tenisisti nepārsteidza, ne labā, ne sliktā nozīmē. Prieks par mūsu veterāniem, kuri spēlēja, – Oļegu Iļjinu un Valdi Prilužniju. Daži no mūsu kompānijas šoreiz netika, bet vadošie spēlētāji bija visi. Mums, alūksniešiem, – man ceturtā vieta, brālim Guntim Dulbergam piektā vieta, – es uzskatu, ka šādā konkurencē ir ļoti labs rādītājs. Regulāri trenējamies, braucam spēlēt uz Gulbeni, un rezultāti neizpaliek. Redzēju, ka Ingus Meisters pa vasaru nav trenējies un uzreiz rezultāts nebija tāds, uz kādu viņš ir spējīgs. Lielākais pārsteigums šajā turnīrā bija rēzeknietis Staņislavs Iljins, kurš uzvarēja šajā turnīrā. Provizoriski domāju, ka galvenie pretendenti būs igaunis Agnars Pirnpuu un vecmeistars Juris Siliņš, bet patīkami pārsteidza jaunatne. Nācās pielikt roku, lai ietekmētu pirmo trijnieku, jo visiem trim bija viena uzvara, tādēļ ņēma vērā rezultātu, kā nospēlējuši ar mani, Agnars un Juris man zaudēja vienu setu finālā, tādēļ par turnīra uzvarētāju kļuva Staņislavs. No intrigas viedokļa ļoti saspringts turnīrs, tik aizrautīgās sacensībās sen neesmu piedalījies. Apbalvojām arī trīs mūsu novada labākos spēlētājus – balvas bija man, Guntim un Ingum,” stāsta A. Dulbergs. Viņš pateicas Alūksnes Sporta centram, kur darbinieki ir savā īstajā vietā, atsaucīgi un patīkami sastrādāties. Viss ticis noorganizēts augstā līmenī, paldies personīgi Guntim Kozilānam un Alūksnes novada pašvaldībai par balvām. Pateicība arī kluba biedriem, kuri palīdzēja, lai sacensības izdotos lieliskas.

Startēs Latvijas līmenī

Alūksnes novada labākie spēlētāji turpinās dalību Latvijas komandu čempionāta 2024. – 2025. gada sezonā. Patīkami būs tas, ka varēsim atbalstīt mūsējos, jo februārī paredzēts vienu sabraukuma posmu aizvadīt Alūksnes Sporta centrā. Šogad mūsu spēlētāji pārstāvēs Ziemeļlatgales Sporta centru, jo tā daudz ko sponsorē dalībniekiem.

Komandā spēlēs Guntis un Aivars Dulbergi, Andrejs Aleksejevs, Ingus Meisters un Valdis Prilužnijs. Puiši plāno piesaistīt finansējumu un nākamajā sezonā pārstāvēt Alūksnes novadu. Izmaksas ir lielas, vajadzīgi formas tērpi, kluba dalības nauda, gan degviela, jo posmi notiek dažādos Latvijas nostūros. Iepriekšējā sezonā puiši savā līgā izcīnīja otro vietu. Noteikti tiks ņemta dalība turnīros, kas norisināsies tuvākajā apkārtnē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Galda tenisa entuziasti ir aicināti uz treniņiem sestdienās pulksten 18.00 Alūksnes Sporta centrā.