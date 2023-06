“Stirnu buks” lēks Alūksnes novadā

Foto: Didzis Bauers

1. jūlijā, atzīmējot jubilejas 10. sezonu, taku skrējienu seriāla “Gjensidige Stirnu buks 2023” ceturtais “Opekalna baznīcas Stirnu buks” sezonas “saldā ēdiena” posms ievedīs dalībniekus ainaviskās Latvijas mežu takās – aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, izbaudot tuvējos dižpaugurus

– Ķauķu kalns, Dēliņkalns un Opekalns.

Sacensību organizators Rimants Liepiņš cer, ka beidzot izdosies lauzt tradīciju un Alūksnes puses posmu aizvadīt bez lietus, kā tas bija iepriekšējās divas reizes. Kādas būs sajūtas startēt vai just līdzi skrējējiem, atrodoties 100 metrus virs Rīgas Svētā Pētera baznīcas gaiļa? Taku skrējienā būs pieejamas piecas dažādas taku skriešanas distances

– no 1 km (bērnu skrējiens līdz 10 gadu vecumam) līdz 27 – 42 km distancei. Un “saldais ēdiens” – četru torņu (Lielā Munameģa skatu tornis, Reuges skatu tornis “Pesapuu”, Paganamaa skatu tornis, Dēliņkalna skatu tornis) skrējiens –

visizturīgākajiem “Stirnu bukiem” jeb “Vilkiem” – 86 km. Lielā daļā distances baudīs Dienvidigaunijas maigo un draudzīgo zemesmalu Veru apriņķī – starts Hānjas sporta un atpūtas centrā, Latvijas pusē apskatīs Alūksnes novada ainaviskāko teritoriju un iepazīs malēniešu viesmīlību. Arī līdzjutējiem un interesentiem jau no pulksten 9.00 būs pieejamas dažādas sportiskas aktivitātes, rotaļas, radošās darbnīcas, mūzika. Opekalna baznīcā būs iespēja nokļūt tuvāk debesīm un paraudzīties uz Latvijas plašumu, uzkāpjot baznīcas tornī, kā arī no pulksten 13.00 muzikālai noskaņai skanēs baznīcas ērģeles. Visi skriešanas entuziasti aicināti pārbaudīt savu varēšanu un izbaudīt gleznaino ainavu, just līdzi un atbalstīt savējos, Alūksnes skriešanas komandu “Marienburgas vilki”. Varbūt uz starta redzēsim Andreju Rastorgujevu un Ilonu Marheli.