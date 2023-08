Piedalās pasaules čempionātā Horvātijā

No 26. līdz 30. jūlijam alūksnieši Hēra Žaklīna Biete un Matīss Leja kopā ar Latvijas izlases komandu un treneri Montu Melzobu piedalījās pasaules čempionātā “Formula Future”.

Sarežģīti sacīkšu apstākļi

Šogad čempionāts norisinājās Horvātijas pilsētā Osijekā. Šī pilsēta atrodas Horvātijas austrumos, un nokļūt šajā pilsētā no Latvijas ir nepieciešams ievērojams laiks. Vispirms sportisti no Latvijas lidoja uz Vīni, Austrija, kam sekoja piecu stundu brauciens ar autobusu, šķērsojot Ungāriju, līdz sacensību norises vietai Horvātijā. Ceļš tiešām nogurdinošs, kas no sportistu puses prasa vēl lielāku sagatavotību, lai būtu gatavi sacensībām. Arī kopumā ceļš uz sacensībām bija nedaudz izaicinošs, jo piedzīvots negaiss ar lielām lietus gāzēm, kas apgrūtināja šoferiem braukšanu, un atbilstoši, ierodoties sacensību vietā, jau bija skaidrs, ka lietus ir radījis neparedzētus sarežģījumus sacensību norises kārtībā.

Sacensības norisinājās Dravas upē, kur ilgstošā un spēcīgā lietus dēļ bija milzīga straume, pacēlies ūdens līmenis par gandrīz diviem metriem, pa upi nemitīgi peldēja vētras sagāztie koki un citi bīstami objekti. Kopā visi šie apstākļi radīja dažādas problēmas ne tikai sacensību organizatoriem, kam bija jātiek galā ar sacensību infrastruktūras bojājumiem, bet arī sportistiem, kam pēc iespējas ātrāk bija jāpielāgojas sacensību apstākļiem. Lai arī sarežģītību sacensību organizācijā bija daudz, pateicoties sacensību organizatoram Davoram Hundičam, komandu pārstāvjiem, treneriem un brīvprātīgajiem, tika nolemts darīt visu, lai jauniešiem sporta svētki, pasaules čempionāts, notiktu. Tika nopirkti un sameklēti jauni boju stiprinājumi, salīmētas saplēstās bojas, pielāgots starta/finiša plosts, pastiprināti dažādi drošības pasākumi un atrasti daudzi citi problēmu risinājumi, un sacensības varēja sākties. Prieks arī, ka, sākoties sacensībām, laikapstākļi kļuva raksturīgi Horvātijai – bija silts un saulains.

Sacensības kopā pulcēja 94 pilotus no desmit valstīm. Šogad sacensībās pirmo reizi piedalījās arī Īrijas izlase. Katru reizi, redzot jaunus dalībniekus sacensībās, ir prieks, jo tā ir iespēja sportistiem iegūt jaunus draugus citās valstīs, kā arī tas norāda uz šo ūdens motosporta sacensību paplašināšanos un lielāku motivāciju sportistiem trenēties, jo palielinās konkurence.

Rezultāti neizpaliek

Sacensību apstākļi tiešām bija izaicinoši, jo sportistiem bija jāpielāgojas lielai straumei, kas spēj izmainīt laivas braukšanas trajektorijas un kopējos kustības principus. Apzinoties, ka arī sacensību organizācijā radās nelieli sarežģījumi, kas traucēja sacensībām norisināties bez aizķeršanās, sportistiem visu dienu garumā bija jāspēj būt modriem un gataviem doties trasē jebkurā mirklī.

Jau sākoties sacensībām, bija skaidrs, ka uzvarēs tas, kuram izdosies visātrāk pielāgoties un izbraukt trasi bez sodiem. Sods trasē nozīmē papildu sekundes trases laikam, un šis sods arī var būt tieši tas, kas izšķir gala rezultātus. Sodi izrādījās arī liktenīgi Latvijas izlases sportistiem, un bija atsevišķi sportisti, kas tieši dēļ šiem sodiem nespēja iesaistīties cīņās par medaļām. Alūksnieši trasē uzrādīja labus braucienus, taču diemžēl arī viņiem sodi izrādījās liktenīgi un attiecīgi Hēra Žaklīna Biete 4. klasē kopvērtējumā izcīnīja 7. vietu un Matīss Leja 5. klasē ierindojās 11. vietā. Kopumā Latvijas izlase komandu ieskaitē ar 1183 punktiem izcīnīja trešo vietu, atpaliekot tikai no Čehijas izlases, kurai bija 1924 punkti, un Lietuvas izlases, kura izcīnīja 2030 punktus. Latvijas izlases rindās pat netrūka arī medaļnieku. Pasaules čempiones titulu 3. laivu klasē izcīnīja baušķeniete Alise Bundzinska. Savukārt vicečempionu titulus izcīnīja vēl trīs Latvijas izlases dalībnieki – Niklāvs Rimeicāns 5. laivu klasē, Ralfs Zaharčenoks 4. klasē un Jēkabs Kornis 3. laivu klasē.

Kopumā šīs sacensības ir iespēja bērniem un jauniešiem iepazīt pasauli un iegūt draugus ārpus Latvijas robežām. Jaunieši iepazīst ne tikai, ko nozīmē sacensību gars, bet iemācās atbalstīt komandu un iegūst apziņu, ka komandā tik tiešām ir spēks. Paldies Latvijas ūdens motosporta federācijai par iespēju bērniem un jauniešiem doties uz šīm sacensībām un gūt pieredzi. Paldies par atbalstu Alūksnes novada pašvaldībai un jauniešu vecākiem.

Monta Melzoba