Pašiem savs pasaules ūdens motosporta čempions

Alūksnes ūdens motosporta kluba “NordOst” sezona noslēgusies ar lieliskiem panākumiem – tā biedrs Roberts Minings pasaules kausa čempionātā “Formula F4” ieguva titulēto 6. vietu un sacensību kausu 17 sportistu lielā konkurencē, kas ir kluba “NordOst” vēsturē ierakstāms sasniegums. Lai gan viņš 21 gada vecumā jau kļuvis par Latvijas ūdens motosporta čempionu “GT 30” laivu klasē, aizvadītā vasara “F4” laivu klasē viņam bija debijas sezona.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Elle uz ūdens

Pasaules kauss “Formula F4” notika Kauņā, Lietuvā. Sacensības bija noorganizētas augstā līmenī, bet laika apstākļi, kā tagad atceras Roberts un viņa tētis Gints Miningi, bija īstā elle uz ūdens, jo notika laikā, kad gan Latvijā, gan Lietuvā plosījās vētra ar lietu. Tomēr organizatori pieņēma lēmumu sportistiem atļaut startēt.

Bija paredzēts, ka pasaules čempionāts Kauņā notiks trīs dienas, bet, ņemot vērā nelabvēlīgos laika apstākļus, alūksniešu komanda atbrauca tikai sestdien. Tomēr līdz ar tumsas iestāšanos paspēja vēl izbraukt vienu kvalifikācijas braucienu. Nākamie braucieni notika tikai svētdien, kad sportisti uz starta bija jau pulksten 8.15.

“Kvalifikācijas brauciens sniedz otru dalības iespēju sacensībās tiem, kuri braucienā piedzīvojuši neveiksmi, iegūstot labāku vietu un cīnoties par pasaules kausa čempiona titulu,” skaidro G. Minings. Šīs sacensības deva iespēju pierādīt tehnikas sagatavotību un to, cik gatavs ir laivas pilots tik sarežģītos apstākļos trasi pieveikt un izdarīt to pareizi bez kļūdām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Brauca uz riska robežas

Dalībnieku bija daudz – pavisam 17 laivas, kur divas no tām vadīja sportisti Roberts Minings no Alūksnes un Nils Slakteris no Bauskas. Ar četrām laivām startēja lietuvieši, vēl arī somu, zviedru, norvēģu, itāļu un ungāru labākie “F4” ūdens motosportisti. “Visi brauca vienādos apstākļos, un tā bija tehnikas un pilotu pārbaude, jo vējš bija ļoti liels un katra kļūda, kā minimums, maksāja iespējamu avāriju vai ieciršanos bojā, kas ievērojami samazināja finiša laiku,” atceras G. Minings.

Roberts pēc pirmā kvalifikācijas brauciena palika 13. vietā, bet pēc pirmā starta brauciena viņš jau ierindojās 9. vietā. “Apspriežot, kā uzlabot rezultātus, uz otro braucienu laivai veicām tehniskas izmaiņas, nomainot stūri. Tas bija pareizais lēmums, jo jau otrajā kvalifikācijas braucienā Roberts ierindojās 10. vietā. “Uzskatu, ka otrais brauciens bija vislabākais viņa “F4” laivu klases karjerā, jo to viņš izcīnīja ļoti smagā konkurencē ar somu sportistu. Šis brauciens bija noteicošais, kas kopvērtējumā Robertam ļāva ierindoties godpilnajā pasaules kausa sacensību 6. vietā,” saka Roberta tētis.

Liela loma “radiovīram”

“Tehniku startam bijām sagatavojuši lieliski, bet pirms sacensībām jebkuram sportistam mandrāža tomēr ir. Tiklīdz tiek nospiesta starta poga, viss aizmirstas, sportists koncentrējas tikai uz sevi un braukšanu,” saka pats pasaules kausa čempions Roberts Minings, kurš nešaubīgi ir apmierināts ar gūto rezultātu. Tomēr, braucot ar formulu “F4”, ikvienam pilotam nepieciešams savs “radiovīrs”, kurš braucienu sportistam laivā koordinē no krasta. “Redzamība laivā ir ļoti ierobežota, tādēļ panākumi ir lielā mērā atkarīgi no tā cilvēka, kurš atrodas krastā, kurš sniedz informāciju par to, kas notiek man aiz muguras un citur. Atzinību noteikti pelnījis liepājnieks, taču alūksniešu ūdens motosporta kluba “NordOst” biedrs Niklāvs Parolis, kurš šajās sacensībās kopā ar mani strādāja ar rāciju. Vajadzīgajos brīžos ar savu rāciju pieslēdzās arī Nila Slaktera “Rīga powerbout” komandas “radiovīrs” un mūsu tehniskais atbalstītājs liepājnieks Mārtiņš Berholcs,” stāsta R. Minings.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

M. Berholcs pēc pirmā brauciena negaidīti ātri un veiksmīgi sadabūja Roberta laivai maiņai nepieciešamo stūri, kas nākamajā braucienā palielināja spēju vadīt laivu šajos ekstrēmajos laika apstākļos un pietuvināja sportistu rezultātiem, lai iegūtu pasaules kausu. Arī Ata, Uvja un Nila Slakteru komanda nāca alūksniešiem palīgā risināt tehniskos jautājumus un atbalstīja, jo šoreiz no Alūksnes Robertam līdzi nebija tik daudz palīgu, kā bija nepieciešams.

Nopirka “pareizo” laivu

R. Minings savu potenciālu “GT 30” laivu klasē jau bija izsmēlis, tādēļ bija pēdējais laiks pieņemt lēmumu, pirkt jaudīgāku laivu un sportista gaitas turpināt vai pārtraukt pievērsties šim hobijam. “Ilgi meklējām, jo bija nepieciešama tāda, kas atbilst Roberta garā auguma parametriem. Francijā tomēr atradās 2020. gada ražojuma laiva, kas piemērota un ļoti maz izmantota sacensībām, ko arī iegādājāmies,” atklāj G. Minings. “Līdz šīm sacensībām nezinājām, vai laiva būs īstā. Tagad skaidrs, ka laiva ir stabila un palīdzēja pilotam sasniegt cerēto rezultātu,” priecājas Pasaules kausa 6. vietas ieguvēja un Latvijas čempionāta kopvērtējuma 3. vietas ieguvēja Roberta Mininga tētis Gints.