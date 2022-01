Orientieristi ieņems “Mežiniekus”

IESPĒJA IZBAUDĪT ZIEMU. Pilsētas viesiem būs iespēja izbaudīt skaisto ziemu ziemas sporta centrā “Mežinieki”, kā arī sacensties ļoti interesantajās trasēs.

Foto: no organizatoru arhīva

Orientēšanās klubs “Alūksne” sadarbībā ar Latvijas orientēšanās federāciju ziemas sporta centrā “Mežinieki” 22., 23. janvārī organizē 2022. gada Latvijas čempionātu ziemas orientēšanā ar slēpēm. Sacensību centrs abas dienas būs Alūksnes novada ziemas sporta centrā “Mežinieki” slēpošanas stadionā. Čempionātā noteiktas sekojošas vecuma un meistarības grupas kā vīriešiem, tā sievietēm: VS 12,14,17, 20 un VS 21, 21B 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70<.

Organizatori cer, ka nepievils laika apstākļi, un dalībnieki varēs šeit interesanti pavadīt brīvo laiku, lai izbaudītu un apmeklētu tūrisma objektus un izklaides vietas. Pēdējo reizi līdzīga mēroga sacensības orientēšanās klubs “Alūksne” organizēja 2016. gadā. Savukārt pēdējās sacensības ziemas orientieristiem notikušas tālajā 2018. gadā, un daudziem būs liels izaicinājums startēt un alkas parādīt labāko sniegumu.

Sacensības notiek zaļajā režīmā un 12 gadīgo grupās jābūt negatīvam ātrajam antigēna testam. Jau kopš jaunā gada, kad bija apmierinoša sniega sega, OK “Alūksne” biedri sākuši trašu gatavošanu, attīrot tās no ataudzēm, kokiem un avenājiem, tas bijis viens no darbietilpīgākajiem procesiem sacensību sagatavošanā. Trašu aptuvenais kopējais garums sasniedz 30 kilometrus. Pirmajā sacensību dienā garākā distance būs 3,5 kilometri, bet otrajā – 17,2 kilometri. Distances izies ārā no Mežiniekiem uz Torņa ielas un aiz Sisenīša pļavām.

Sacensības būs starptautiskas, gaidāmi ciemiņi no Igaunijas. Arī Lietuvas orientēšanās federācija izteikusi vēlmi piedalīties, un, lai cik tas dīvaini nebūtu, grib šeit sadalīt Lietuvas ziemas čempionāta medaļas. Organizatori gatavojas tam, ka, iespējams, šeit būs aptuveni 200 dalībnieku, kas nozīmētu, ka sacensības būs ļoti kvalitatīvas.

Sacensību programma: sestdiena, 22. janvāris, pulksten 13.00 starts sprinta distancē, apbalvošana no pulksten 14.30 pa vecuma grupām; svētdiena, 23. janvāris, pulksten 11.00, starts garajā distancē, apbalvošana no pulksten 13.00 pa vecuma grupām. Ar LOF medaļām un sponsoru balvām katrā distancē apbalvos 1. – 3. vietu ieguvējus (izņemot VS 21B, kas tiks apbalvoti ar sponsoru balvām). Medaļas var saņemt Latvijas orientieristu datu bāzē reģistrētie orientieristi (LOF kluba sastāvā vai individuāli). Ja 1. – 3. vietu ieguvuši ārzemju sportisti, tos apbalvos ar organizatoru vai sponsoru balvām.