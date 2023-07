Nedēļas nogalē – “Vaidavas kauss”

Arvīda Levana vārdā nosauktajā Apes mototrasē šo sestdien un svētdien, 29. un 30. jūlijā, 50. reizi notiks motokross “Vaidavas kauss”. Dažādas jubilejas aktivitātes norisināsies jau piektdien, 28. jūlijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Vaidavas kausa” jubilejas pasākumi piektdien pulksten 12.00 sāksies ar aizlūgumu par “Vaidavas kausa” izcīņu Apes Svētā Mateja draudzes baznīcā, pulksten 13.30

– Apes pilsētas kapos ziedu nolikšana “Vaidavas kausa” dibinātājiem, organizatoriem un sportistiem. Pulksten 15.00 Pasta un Avotu ielas krustojumā atklās “Vaidavas kausa” izcīņai veltītu vides objektu. Tas top ar “Alūksnes lauku partnerības” LEADER stratēģiskā projekta finansējuma atbalstu. “Projekta “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana” ietvaros kā viena no aktivitātēm savas vietas identitātes stiprināšanai un popularizēšanai ir unikāla stilizēta vides objekta radīšana un uzstādīšana. Tas būs cieņas, vēstures, dzīvesveida simbols, kas godinās senākās motosporta sacensības Latvijā. 50 gadus moto maratons nevarētu pastāvēt un būt bez mūsu cilvēkiem. Teju ikviens mazāks vai lielāks apenietis bijis līdzās pie “Vaidavas kausa” organizēšanas,” stāsta Apes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Ābolkalne.

Pašu iniciēts objekts

Vides objekta iniciatori ir paši motosporta entuziasti. “Ape ir moto pilsēta visu gadu, ne tikai vasarā, un šis vides objekts būs kā apliecinājums un atgādinājums tam. Sacensības Apē notikušas 50 gadus pēc kārtas, un tām nav traucējuši ne vīrusa ierobežojumi, ne varas un paaudžu maiņa,” stāsta L. Ābolkalne. Vides objektā būs divi motocikli. Uz viena jau būs braucējs, bet uz otra varēs sēsties ikviens, kurš to vēlēsies, lai uz mirkli iejustos sacensību dalībnieka lomā un sajustu sacensību azartu. Vides objekts top pēc tēlnieka Ivara Drulles skices. Otra projekta aktivitāte – apgaismojuma izbūvēšana mototrases teritorijā.

Stādīs bērzus

Pulksten 16.00 ceļa posmā, tilts pāri Vaidavai – mototrase, stādīs “Vaidavas kausa” uzvarētājiem veltītu bērzu birzi. To stādīšana notiks Latvijas pašvaldību savienības projekta “Meža dienas 2023 Latvijas pašvaldībās – veidosim zaļāku, košāku un daudzveidīgāku vidi sev apkārt!” ietvaros. “Apes pilsētā un pagastā vienkopus koncentrējas vairākas publiskas un apmeklētas vietas, un šajā kopumā ietilpst Apes Vaidavas dabas parks, Dauškānu parks, Apes dižvītols, kurus savieno mūsu slavenā, Arvīda Levana vārdā nosauktā, mototrase. Koki ir dabiska šīs teritorijas ainavas sastāvdaļa, tāpēc vēlamies to pilnveidot, iestādot 50 bērzus, kas būs kā cieņas un goda apliecinājums motokrosa “Vaidavas kauss” piecdesmitgadei, tās 50 “Vaidavas kausa” ieguvējiem. Bērzs ir viena no Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgākajām koku sugām, kura vecums var sasniegt 150 gadus,” stāsta L. Ābolkalne. Cik “Vaidavas kausa” saņēmēji ieradīsies uz bērzu stādīšanu, šobrīd nav zināms. Taču neviens bērzs nepaliks neiestādīts – to izdarīs apeniešu ģimenes, kas cieši saistītas ar motosportu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Mopēdu “Rīga” parāde

Svētku diena turpināsies pulksten 18.00 ar “Zupas vakaru” kopā ar 50. “Vaidavas kausa” izcīņas organizatoriem Apes moto trasē pie starta barjeras, bet no pulksten 20.00 līdz 22.30 Vaidavas upes krastā pie Raganu klintīm – vakarēšana, dziesmas, dejas ar Apes, Alūksnes un Smiltenes radošajiem, muzikālajiem cilvēkiem.

Sestdien, 29. jūlijā, pirmais starts Apes mototrasē pulksten 11.00. Pēc spraigas dienas mototrasē pulksten 18.00 pie tilta pāri Vaidavai sāksies Baltijas valstu kopīgs mopēdu “Rīga” parādes brauciens par godu “Vaidavas kausa” 50. izcīņai motokrosā. Vakars turpināsies Apes pilsētas stadionā ar lielo “Moto balli”. Uzstāsies DJ Ufo un Japānis, grupas “Pienvedēja piedzīvojumi” un “Ufo un draugi”. Balles sākums pulksten 22.30, noslēgums – pulksten 3.00. Svētdien Apes mototrasē pirmais starts jau pulksten 10.30.

Vai trase gatava?

Dažas dienas pirms sacensībām un svētku norisēm organizators Mairis Levans neslēpj, ka sajūtas ir satraucoši patīkamas. “Vai trase ir gatava? Tas ir līdzīgi kā jautāt, vai Rīga ir gatava. Zemes darbi beidzot ir pabeigti, bet pašlaik vēl notiek intensīva trases iekārtošana. Pats lielākais darbs, ko izdarījām – pārbūvējām gājēju tuneli zem trases. Tas atrodas tajā pašā vietā, tomēr ir daudz plašāks, lai varētu izbraukt cauri ar kvadriciklu un sniegt medicīnisko palīdzību, ja tāda būs nepieciešama. Gadu gadiem gatavojāmies un jubilejas reizē to izdarījām. Otrs jaunums – rekonstruēta starta barjera. Trasē pārveidoti arī citi elementi, piemēram, finiša vieta pirmo reizi būs tuvāk skatītājiem. Iepriekš finiša vieta bija tuvu startam, bet tagad esam to pārcēluši. Trase ir nedaudz saīsināta, kas sniedz iespēju skatītājiem biežāk redzēt sportistus. Trasei apkārt izveidots gājēju jeb skatītāju ceļš,” stāsta M. Levans. Viņš prognozē, ka “Vaidavas kausa” jubilejas sacensībās būs vairāk kā 500 dalībnieku. “Ļoti daudz! Vietas visiem pietiks, esam sagatavojuši daudz stāvlaukumu. Arī mums pašiem tas ir izaicinājums. Līdz šim nekad “Vaidavas kauss” nav noticis trīs dienas,” stāsta M. Levans un pauž cerību, ka jubilejas svinības izdosies godam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Interesantas visas dienas

Iepriekšēja pieteikšanās sacensībām noslēgsies ceturtdienas vakarā, bet sportisti tām varēs pieteikties vēl arī sacensību dienā. Kādas cīņas gaidāmas Apes mototrasē? “To pirms sacensībām grūti pateikt. Varbūt izklausīsies banāli, bet man šķiet, ka skatītājiem jābūt trasē divas pilnas dienas. Mani pašu interesē katrs brauciens visās motociklu klasēs. Kāds varbūt domā, ka brauks tikai svētdien, jo sestdiena nebūs tik interesanta. Tā nebūt nebūs. Sestdien startēs visas retro klases, “Zelta mopēds”, amatieri, kur piedalās arī mūsu pašu sportisti. Sestdien būs arī Latvijas čempionāts bērnu un jauniešu klasē. Kā parasti solās sīva cīņa starp latviešiem un igauņiem. Turklāt mūsu mazie motobraucēji ir vadošie Eiropā. Tas viss ir jāredz. Svētdien startēs “profiņi”, blakusvāģi, kvadricikli, arī dāmas. Tieši dāmu braucieni pēdējā laikā kļuvuši ļoti populāri un raisa lielu interesi. Uz starta būs Baltijā stiprākās meitenes! Neapskaužu mūsu foršos skatītājus – trasē jābūt gan sestdien, gan svētdien,” stāsta M. Levans. Turklāt svētdien plānotas vairākas papildu aktivitātes – “Vaidavas kausa” uzvarētāju svinīgais brauciens, parakstu sesija, ““Zelta mopēda” brauciens kopā ar Zvaigznēm”, “Tarragon Aircraft Test” pilotu sveiciens debesīs virs mototrases. “Kurā brīdī var nebūt? Jābūt Apē trīs dienas!” teic M. Levans un ielūdz visus jau šajā nedēļas nogalē svinēt motokrosa dzimšanas dienu.

“Zelta mopēda” parādes brauciena shēma 29. jūlijā

PAR GODU “Vaidavas kausa” 50. jubilejai, notiks “Zelta mopēda” goda brauciens pa Apes pilsētas ielām. Iespēja piedalīties ikvienam, kuram mantojumā ir Latvijas motorūpnīcas “Sarkanā zvaigzne” ražotais mopēds “Rīga”. Brauciena sākums – pie tilta pāri Vaidavai. Ceļš vedīs gar D. Ozoliņa Apes pamatskolu pa P39 ceļu uz Alūksnes pusi. Tālāk nogriezīsies uz ceļa Ape

– Lipski, līdz nokļūs uz Skolas ielas, un pa to gar Apes tautas namu brauks uz Apes pilsētas centru. Pie pārvaldes ēkas taps kopīgs foto. Iedzīvotāji aicināti sagaidīt braucējus Skolas ielas krustojumā pie Apes tautas nama un būt klātesošiem pilsētas centrā.