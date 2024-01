Nākamnedēļ – “Rally Alūksne 2024”

Tuvojas laiks, kad Alūksnē un tās tuvākajā apkaimē atkal rūks jaudīgi motori, atstājot aiz sevis sniega un ledus vērpetes, jo Latvijas un Igaunijas rallija čempionāta 1. posms, kas ir lielākais ziemas pasākums Alūksnes novadā, startēs 19. un 20. janvārī. “Rallijs Alūksne” ir pierādījis, ka ir viena no lieliskākajām tradīcijām mūsu pusē, un šogad svinēs 11. pastāvēšanas jubileju.

Rallijā būs gan Latvijas, gan Igaunijas ieskaite. Vēlāk būs apmaiņas posmi Igaunijā, kuros būs arī Latvijas ieskaite. Igaunijas rallija federācijas pārstāvji Alūksnē iesaistās arī rallija organizēšanas komandā.

Pasākuma norise – divas dienas

“Rally Alūksne 2024” preses centra vadītāja Anda Podziņa pastāstīja, ka dalībniekiem sacensības sāksies jau ceturtdienas vakarā, būs atvērta reģistrācija, tiks izsniegti dokumenti un uzlīmes, viņi varēs pierakstīt pirmos divus ātrumposmus un iepazīties ar tiem. Piektdien sportisti iepazīsies ar pārējo trasi un izies tehnisko komisiju. Šogad jaunums ir tas, ka tehniskā komisija un automašīnu pārbaude notiks “4Plus” teritorijā, jaunajā angārā. Tas ir liels ieguvums, jo būs jaunas siltas telpas, kurās pārbaudīs visas automašīnas.

Skatītāji piektdien, 19. janvārī, no pulksten 17.30 aicināti pie Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11 uz ceremoniālā starta aktivitātēm. Pirmā sporta mašīna trasē dosies pulksten 18.00. Pēc tam sportisti veiks divus (nakts) no 10 ātrumposmiem, bet sestdien turpinās rādīt meistarību vēl četros, kurus izbrauks divas reizes. Pasākumu vadīs Oskars Kaņeps

-Kalniņš, kā ierasts, viņš arī uz starta estakādes pieteiks un intervēs sportistus.

Ziedos džipam Ukrainas aizstāvjiem

“Organizatoru sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu arī šogad būs iespēja ziedot džipam Ukrainas aizstāvjiem. Pagājušajā gadā šim nolūkam tika savākts liels finansējums, tādēļ šogad akciju atkārtosim. Ja viss izdosies, pasākuma vietā būs izstādīta pati automašīna un fonda telts. Šogad viens no rallija atbalstītājiem ir “Alūksnes putnu ferma”, viņi gatavos siltas maltītes un par velti cienās rallija fanus. Būs “Visit Alūksne” stends, kurā pilsētas viesi varēs iegūt informāciju par Alūksni un tās piedāvājumu atpūsties un izklaidēties. Viena lieta ir skatīties sacensības, bet tie, kuri atbrauc uz vairākām dienām, gribēs arī apskatīt mūsu skaisto pilsētu. Rallija svinīgais noslēgums –

apbalvošana notiks Alūksnes Kultūras centrā sestdien pulksten 20.00. Tur būs lieliska iespēja satikt sportistus, aprunāties, apsveikt ar panākumiem, gan palūgt autogrāfus un bildēties, filmēties,” stāsta A. Podziņa.

Alūksnes ziemas festivāls

Rallija organizatori tradicionāli pasākumu pozicionē ne tikai kā ziemas vērienīgāko pasākumu, bet kā ziemas festivālu, proti, sacīkšu vērošana, izklaide un atpūta. “Ja būtu vairāk līdzekļu, atklāšanā rīkotu koncertu un vēl kaut ko. Vasarā nevaram organizēt ralliju, jo mūsu ceļu struktūra to neļauj, tādēļ ziemā mums ir tāda liela kopā sanākšana, jo atbrauc draugi, radi, ģimenes un izbauda šāda veida atpūtu. Arī šogad būs jaunumi, esam padomājuši par atpūtas sadaļu – rallija ballītes piektdien un sestdien Alūksnes alus Biznesa stacijā, aicinām visus uz turieni klausīties mūziku un baudīt dzērienus. Esam sastrādājušies ar igauņiem, izveidojusies laba sadarbība ar Otepes ralliju, kas būs Igaunijas čempionāta otrais posms 2. un 3. februārī. Stāstām par mūsu sacensībām arī Igaunijas pusē un gaidām, ka viņu fani brauks pie mums atbalstīt savējos,” stāsta A. Podziņa.

Skatītājiem būs interesanti

Interesentiem ir iespēja doties uz rallija Servisa parku Rūpniecības ielā 1a, tur varēs redzēt sacīkšu auto un apskatīt mehāniķu darbu. Jāņem vērā, ka pārvietoties pa to varēs tikai staigājot. Lai netraucētu sporta mašīnu kustībai, lūgums skatītājiem, ja uz to dodaties ar automašīnu, tad piebraukt virzienā no Rīgas ielas, un to atstājiet rajonā pie Alūksnes zonālā valsts arhīva.

Organizatori biļetes aicina iegādāties laicīgi un atgādina, ka tās varēs apmainīt pie ātrumposmiem pret ieejas karti, kura darbosies visu sacensību laiku.

Alūksnieši īpaši aicināti just līdzi mūsu Zigurdam Kalniņam un Renāram Salakam, kuri turpinās braukt ar “BMW Compact”, startējot LRC6 klasē. Pagājušajā sezonā puišiem izdevās pēc sešu gadu pārtraukuma lieliska atgriešanās rallijā, kļūstot par čempioniem savā grupā.

Pieteikšanās rallijam beidzās šodien pulksten 18.00. Uz avīzes nodošanas laiku ir pieteikušās 78 ekipāžas. Organizatori paredz, ka būs aptuveni 90 ekipāžas, un arī lielāku skaitu vairs nevar uzņemt, lai rallijs noritētu gludi.

Šobrīd pieteikušies braucēji ir no Indijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Turcijas, Spānijas, Lielbritānijas, Somijas, Ukrainas.

Aukstais laiks ir lieliski palīdzējis organizatoriem, kuri ir ļoti apmierināti ar ceļu stāvokli. Tie ir klāti ar stipru ledu. Sniegs gan ir saplacis un vairs nav mīkstās kupenas, no kuras skatītāji var izstumt mašīnu kļūdas gadījumā. Tagad ceļu malās ir ledus vaļņi, kas kļūdas nepiedos.

Aicina sekot sezonas kalendāram

Šonedēļ publiskots Latvijas rallija čempionāta 2024. gada sezonas kalendārs, Latvijas čempionu noskaidrošanai paredzot sešus posmus. Latvijā norisināsies divi ziemas ralliji – “Alūksne” un “Sarma”, kā arī viens vasaras rallijs “Cēsis”. Tāpat šogad paredzēti arī trīs apmaiņas posmi mūsu kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā. Pie ziemeļu kaimiņiem igauņiem plānots apmeklēt divus vasaras rallijus – “Võru Rally” un “Paide Rally”. Tikmēr 2024. gada Latvijas rallija čempionāts noslēgsies pie mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem, viesojoties “Samsonas Rally Utena”.

Pēc pirmā Latvijas rallija čempionāta posma Alūksnē 10. februārī sekos vēl viens ziemas pārbaudījums, viens no tradīcijām bagātākajiem rallijiem “Sarma”. Ņemot vērā mainīgos laika apstākļus, abiem šiem rallijiem februārī paredzēti arī to norises rezerves datumi.