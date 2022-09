Matīss Leja kļūst par Eiropas čempionu

Alūksnietis Matīss Leja kļuvis par Eiropas čempionu “Formula Future” sacensībās Pasaules un Eiropas čempionātā, kas no 31. augusta līdz 4. septembrim norisinājās Brandenburgā, Vācijā. Uz tām devās trīs sportisti no Alūksnes kopā ar vēl 18 bērniem un jauniešiem no citām Latvijas pilsētām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Panākumi Pasaules čempionātā

Lai jaunieši iegūtu iespēju piedalīties ūdens motosporta čempionātos un sekmīgi aizstāvētu valsts godu, visu vasaru jaunie ūdensmotosportisti treneres Montas Melzobas vadībā trenējās biedrības ūdens motosporta kluba “NordOst” treniņu bāzē “Jaunsētas” Alūksnes ezerā krastā.

“Konkurence bija liela – sacensībās piedalījās vairāk nekā 90 sportisti no desmit valstīm, un visiem bija viens mērķis – uzvarēt,” saka trenere M. Melzoba. Viņa skaidro, ka vispirms sportistiem bija jāpiedalās Latvijas čempionātā, kas bija arī kā atlases sacensības. Sacensību nolikums paredz – ja izcīnīta 1. vai 2. vieta, braucēju iekļauj Latvijas izlases sastāvā. Pēc atlases sacensībām Alūksnē, Latvijas valsts izlasē vietu izcīnīja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8. c klases skolnieks Matīss Leja un Alūksnes novada vidusskolas 9. klases skolnieks Kristiāns Jevsejevs. Vēl iespēju šajās sacensībās piedalīties ieguva ģimnāzijas 7. b klases skolniece Hēra Žaklīna Biete.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Savukārt pasaules čempionātā sportistiem bija nepieciešams veikt divas disciplīnas – manevrēšanu un slalomu. Par katru disciplīnu pienākas noteikts punktu skaits un, lai noteiktu kopvērtējuma rezultātus, punktus saskaita kopā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā Hērai Žaklīnai Bietei – 6. vieta, Kristiānam Jevsejevam 13. vieta un Matīsam Lejam 4. vieta, no 3. vietas atpaliekot par nieka desmit punktiem.

Sportistu sejās prieks

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Eiropas čempionātā sportisti veica tikai slaloma disciplīnu. “Tajā bija paredzēti divi slaloma braucieni, kas izšķīra gala rezultātu. Mūsu jaunie sportisti Eiropas čempionātā guva lieliskus rezultātus – Hērai 11. vieta, Kristiānam 6. vieta, bet Matīss ieguva Eiropas čempiona titulu,” priecājas M. Melzoba.

Čempionātā notiek arī cīņa starp komandām, izlasēm. Latvijas izlases Eiropas čempionātā Alūksnes komanda kāpa uz 3. vietas pakāpiena, bet Pasaules čempionātā ieguva 4. vietu.

“Hērai un Matīsam šī bija pirmā reize, piedaloties šāda veida sacensībās. Tas sasniegtos rezultātus mudina aplūkot ar vēl lielāku gandarījumu. Aizvadītās sacensību dienas bija garas un nogurdinošas, bet, neskatoties uz lielo nogurumu un uztraukumu, sportistu sejās redzams prieks par pavadīto laiku, jauniegūtajiem draugiem un iegūto pieredzi,” saka trenere.

Sportisti teic lielu paldies trenerei Montai Melzobai par ieguldīto laiku, sagatavojot sportistus sacensībām, Latvijas ūdens motosporta federācijai, ūdens motosporta klubam “NordOst” un, protams, vecākiem par sniegto atbalstu.