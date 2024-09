Izspēlēts piektais šaha festivāls

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā korpusa zālē aizvadīts “Alūksnes atklātais 5. šaha festivāls”. Svētdien dienas pirmajā daļā izspēlēts ātrā šaha (Rapid) turnīrs septiņās kārtās ar laika kontroli. Bet pēc pulksten 17.00 norisinājās ātrspēles (blics) turnīrs deviņās kārtās ar laika kontroli.

“Šodien sacensībās piedalās astoņi bērni un 32 pieaugušie. Sabraukuši no Latvijas malu malām. Diemžēl alūksniešu šogad maz un tikai viens bērns. Žēl, ka Alūksnes vecākais šaha meistars Gunārs Plūme nokļuvis slimnīcā. Taču esam apmierināti, jo izdevās tas, ko mēs plānojām, atbrauca spēlētāji no citām pilsētām, – Valmieras, Valkas, tālākie no Rīgas un viens no Bauskas. Sacensībās piedalās spēcīgi meistari arī nacionālajā līmenī, tādēļ tās ir interesantas. Šogad zīmīgs simtais gads Latvijas šaham. Esam Alūksnē šogad otro reizi, jo bijām uz Leo Kokles simtgades pasākumu. Rīgā par godu federācijas simtgadei bija ļoti lielas sacensības, kurās sacentās 100 pret 100 spēlētāju, mums pretī stājās Lietuva, Igaunija un FIDE spēlētāji. Kopā spēlēja 400 cilvēku. Arī “RTU Open” šogad astoņās dienās piedalījās vairāk nekā 2000 unikālu spēlētāju. Alūksnē vienmēr patīkami atgriezties, jo šeit viss ir patīkami noorganizēts, vienīgais mīnuss ir lielais attālums no Rīgas, bet tāpat cilvēkiem patīk un viņi brauc uz šo turnīru,” stāsta sacensību galvenais tiesnesis Alberts Cimiņš.

Rezultāti

Alūksne Blitz

14.vietā – Dzintars Strodāns 17. vietā – Vladimirs Parols 19. vietā – Renars Kārkliņš

Alūksne bērni

7.vietā – Ralfs Strodans

Alūksne Rapid

10.vietā – Vladimirs Parols 19. vietā – Jānis Roze 20. vietā – Āris Vabulnieks 21. vietā – Dzintars Strodāns 29. vietā – Ivans Sjomkins