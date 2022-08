Futbola čempionātā azartiska cīņa

Latvijas atklātais veterānu čempionāts futbolā 2022 kopā pulcēja septiņas komandas, un cīņa bija ne tikai spraiga, bet neiztika arī bez traumām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas Sporta centra menedžeris – sporta darba organizators Guntis Kozilāns informē, ka Raimonda Usāna piemiņai veltītajā turnīrā, kas risinājās Alūksnes pilsētas svētku ietvaros, piedalījās septiņas komandas, aizvadot viena apļa sacensības. “Neskatoties uz spēcīgo lietu teju visa turnīra garumā, savu pirmo uzvaru šīs sezonas posmos varēja svinēt “Sportima” komanda no Rīgas, kas iepriekš trīs posmos bija ierindojusies ceturtajā pozīcijā, bet šoreiz sacensības kā vienīgā pabeidza nepārspēta. Trīs mačos vēlākie turnīra čempioni bija pārāki ar vienu vārtu pārsvaru, vienreiz uzvarēja ar divu vārtu handikapu, bet neizšķirti 0:0 cīnījās ar otrās vietas ieguvējiem – “Viesuli” no Alūksnes – un ceturtajā pozīcijā palikušajiem FK “02” veterāniem no Rīgas,” informē G. Kozilāns. “Viesulis” savu vienīgo zaudējumu piedzīvoja pret trešās pozīcijas ieguvēju “Daugavpili” (0:1), atpaliekot no uzvarētājiem par trim punktiem, bet apsteidzot daugavpiliešus par punktu.

“Jāizceļ, ka īpašu atzinību par savu sniegumu turnīrā izpelnījās pēdējā vietā palikusī “Veterāns” komanda no Olaines, kas uz slidenā laukuma mačā pret “Jūrmalu” saskārās ar divu spēlētāju nopietniem savainojumiem. Neskatoties uz to, komanda nodemonstrēja vīrišķību un turpināja sacensības, esot divu spēlētāju mazākumā,” stāsta G. Kozilāns. Par turnīra labākajiem spēlētājiem tika nosaukti Igors Teremko (“Viesulis”), Boriss Kirejevs (“Sportima”) un Oļegs Seļivanovs (“Daugavpils”), kura pārstāvētā komanda pašlaik nosargājusi kopvērtējuma pirmo vietu, par punktu apsteidzot “Viesuli”. Tikmēr “Sportima” pēc sava panākuma pakāpusies uz turnīra tabulas piekto ailīti.