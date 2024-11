“EuroBasket 2025” kauss atceļo uz Alūksni

Foto: Līga Tomsone

Ir sācies Eiropas vīriešu basketbola čempionu kausa ceļojums pa Latviju – “FIBA EuroBasket” galvenās trofejas Latvijas tūre – prestižā balva klātienē būs apskatāma dažādās Latvijas pilsētās un novados, kas ir saistīti ar basketbolu – 14. novembrī tā viesojās Alūksnē.

Alūksnē “EuroBasket 2025” trofeja tika iemūžināts pilsētas ikoniskajās vietās – pie rotonda Tempļakalnā, pie “Aljas” ēkas Pilssalā. Laukumā pie administratīvās ēkas tā tika filmēta un fotogrāfēta kopā ar Zigurda Kalniņa / Renāra Salaka rallija auto. Vakarā pirms Aizdevums.lv reģionālās līgas basketbola spēle Alūksnes Sporta centrā daudzi basketbola draugi izmantoja iespēju pie kausa nofotografēties.

Eiropas vīriešu basketbola čempionāta finālturnīrs būs viens no 2025. gada lielākajiem sporta notikumiem Eiropā. Tajā piedalīsies 24 valstu komandas. Pirmajā posmā no 27. augusta līdz 4. septembrim grupu turnīri risināsies Katovicē (Polija), Limasolā (Kipra), Rīgā (Latvija) un Tamperē (Somija), bet izšķirošās spēles izslēgšanas turnīrā ar 16 komandu līdzdalību no 6. līdz 14. septembrim risināsies Rīgā.

Eiropas basketbola čempionāta uzvarētājiem paredzētais jaunais kauss izgatavots no sudraba un tā apdare imitē basketbola bumbas tekstūru. To pirmo reizi pasniedza 2017. gadā, bet pamatnē iegravēti visi iepriekšējie čempioni kopš 1935. gada, kad pirmajā čempionātā uzvarēja Latvijas valstsvienība.